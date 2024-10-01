Binlerce yatırımcıyı ilgilendiriyor... İşte ekim ayında temettü dağıtacak şirketler
Borsada birçok şirket ekim ayında temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Bunlar arasında BİST30 hissesi olan BİM Mağazacılık da bulunuyor. “BIMAS temettü ne zaman?”, “BİM kaç TL temettü dağıtacak” soruları artarken; şirketten yapılan açıklamaya göre BIMAS temettü ödemesi 2 Ekim 2024 Çarşamba günü gerçekleşecek. İşte ekim ayında temettü ödemesi yapacak şirketler...
Borsa İstanbul’da son iki aylık süreçte 9200-10.200 bandında konsolidasyon süreci devam ederken, yatırımcılar bir yandan temettü ödemelerini de takip ediyor.
Piyasalarda ekim ayı başlarken, bu ay hissedarlarına temettü ödemesi yapacağını duyuran şirketler ve hisse başına dağıtılacak temettü tutarları şu şekilde açıklandı:
1 Ekim 2024
-Şok Marketler (SOKM): Hisse başına brüt 0,85 TL
-Escar Turizm (ESCAR): Hisse başına brüt 1,15 TL
2 Ekim 2024
-BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS): Hisse başına brüt 4,00 TL
-Maçkolik İnternet Hizmetleri (MACKO): Hisse başına brüt 1,80 TL