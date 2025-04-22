Bir asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor? Tarihi düşük seviye....

İçeride de spot piyasada gram altın fiyatı 4285 TL ile yeni zirveyi test etti. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 4300-4350 TL alım ve satım bandına kadar yükselirken, çeyrek altın satış fiyatı 7 bin 110 TL ile tüm zamanların zirvesine çıktı.