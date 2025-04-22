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  4. Bir asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor? Tarihi düşük seviye....

Bir asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor? Tarihi düşük seviye....

Ons ve gram altın güne rekor kırarak başladı. 22 Nisan 2025 Salı günü gram altın 4285 TL ve ons altın fiyatı 3495 dolar ile yeni rekor seviyesini gördü. Çeyrek altın da 7 bin 110 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece 1 asgari ücret ile alınabilen çeyrek altın adedi 3'e kadar düştü ve tarihi düşük seviyeyi gördü.

Bir asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor? Tarihi düşük seviye.... - Sayfa 1

Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. Küresel ekonomide gittikçe yükselen enflasyon ve durgunluk endişeleri, ABD ve Çin arasında vergi geriliminin büyümesi ve müzakerelerde henüz ilerleme sağlanamaması altındaki yükselişi destekliyor.

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Bir asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor? Tarihi düşük seviye.... - Sayfa 2

Son olarak ABD Başkanı Trump ve FED Başkanı Powell arasında “faiz indirimi” ve “görevden alma” polemiği ABD varlıklarından kaçışı hızlandırdı ve güvenli liman altına olan talebi artırdı.

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Bir asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor? Tarihi düşük seviye.... - Sayfa 3

Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı bugün 3495 dolar ile yeni rekor seviyesini gördü ve psikolojik eşik olan 3500 dolar sınırına dayandı.

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Bir asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor? Tarihi düşük seviye.... - Sayfa 4

İçeride de spot piyasada gram altın fiyatı 4285 TL ile yeni zirveyi test etti. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 4300-4350 TL alım ve satım bandına kadar yükselirken, çeyrek altın satış fiyatı 7 bin 110 TL ile tüm zamanların zirvesine çıktı.

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