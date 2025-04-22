Bir asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor? Tarihi düşük seviye....
Ons ve gram altın güne rekor kırarak başladı. 22 Nisan 2025 Salı günü gram altın 4285 TL ve ons altın fiyatı 3495 dolar ile yeni rekor seviyesini gördü. Çeyrek altın da 7 bin 110 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece 1 asgari ücret ile alınabilen çeyrek altın adedi 3'e kadar düştü ve tarihi düşük seviyeyi gördü.
Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. Küresel ekonomide gittikçe yükselen enflasyon ve durgunluk endişeleri, ABD ve Çin arasında vergi geriliminin büyümesi ve müzakerelerde henüz ilerleme sağlanamaması altındaki yükselişi destekliyor.
Son olarak ABD Başkanı Trump ve FED Başkanı Powell arasında “faiz indirimi” ve “görevden alma” polemiği ABD varlıklarından kaçışı hızlandırdı ve güvenli liman altına olan talebi artırdı.
Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı bugün 3495 dolar ile yeni rekor seviyesini gördü ve psikolojik eşik olan 3500 dolar sınırına dayandı.