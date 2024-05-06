Bir aydır yükseliyor! Yıllık getirisi yüzde 353'e ulaştı
Zeynep Aktaş, borsada yatırımcıların radarına giren hisseleri EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldı. İşte o hisseler...
YÜKSELiŞTEKİLER
Turkcell (#TCELL): 11 gündür yükselişte. Yıllık getirisi %157. Bollinger üst banda paralel çıkışta.
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Pegasus (#PGSUS): 10 gündür yükseliyor. Yılbaşından bu yana %45, yıllık %145 yükseldi.
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Garanti BBVA (#GARAN): Son bir aydır istikrarlı yükselişte. Altı ayda %84 yükseldi.
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MLP Sağlık (#MPARK): 8 gündür çıkışta. Bollinger bandın üzerine çıktı. Yıllık %284 yükseldi.
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