Bir çay tabağı ve iki dev marka! İkonik tasarımda 10 yıllık kavga AYM kararıyla son buldu
Türkiye’nin kültürüyle özdeşleşmiş ‘çay tabakları’ davalık olmuştu. İki dev marka arasında 10 yıl süren davada nihai karar verildi. Türk kahvehane kültürünün ikonik tasarımlı tabağında Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını duyurdu.
Türkiye’nin iki dev markasının yıllar süren tasarım davası Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla son buldu. AYM kararı, 15 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşti. Konu: Bir çay tabağı.
Türk kültürüyle özdeşleşti
Porland ve Paşabahçe’nin ilginç tasarım davası 10 yıldır sürüyor. AYM’nin kararından sonra -sosyal medyada “Ortadoğu’da çay tabakları yeniden dağıtılıyor” diye yorumlanan bu dava Türkiye’nin kültürüyle özdeşleşmiş çay tabaklarının ikonik tasarımından dolayı açıldı.
Hikaye 10 yıl önce başladı...
Yaklaşık 10 yıl önce Porland, bir ürününün tasarımını tescillemek için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu.