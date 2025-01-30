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Konut değeri nasıl hesaplanır?

Konutunuzun gerçek değerini hesaplayarak, emlak fiyatı bilgisini doğru veriler ışığında öğrenebilirsiniz. “Bir konutun değeri nasıl hesaplanır?” sorusunun birkaç cevabı vardır. Peki, konut değeri hesaplama yöntemleri nelerdir? İşte, konut değerini hesaplama yöntemleri...

Konut değeri nasıl hesaplanır? - Sayfa 1

“Satın aldığım veya alacağım konutun gerçek değeri nasıl hesaplanır?” sorusuna verilecek birkaç cevap var. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi bir tanesi konutunuzun değerini hesaplamanıza yardımcı olabilir.

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Konut değeri nasıl hesaplanır? - Sayfa 2

1-) Örnek konutlarla kıyaslama

Birinci metot örneklere bakmaktır. Konutunuzun etrafında ve yakınlarında ona benzeyen konutlar ne kadara satılmaktadır? Ancak,örnek olarak; Samsun’un Atakum ilçesinde yer alan tüm konutlar aynı keseye koyulmamalıdır. Caddeye yakın evler ya da sahile yakın evler arasında mutlaka fiyat farkı olacaktır. Konutun konumuna göre değer hesaplaması yaparken ufak bir alan seçilmelidir.

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Konut değeri nasıl hesaplanır? - Sayfa 3

2-) Maliyet getirisi hesaplama

İkinci metot maliyet hesabı yapmaktır. Bulunduğunuz arsa ne kadara satılır? Bina ne kadara mal olur? Bu iki parametreyi toplayıp evinizin metrekaresine bölerek bir hesaplama yapabilirsiniz.

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Konut değeri nasıl hesaplanır? - Sayfa 4

3-) Kira getirisi hesaplama

Üçüncü olarak kira getirisi hesaplanır. Konutunuzun 20 yıllık kira getirini hesaplayarak bir rakama ulaşabilirsiniz. Bu üç metoda göre ulaştığınız rakamın ortalamasını aldığınız takdirde, gayrimenkulünüzün değerini tespit etmiş olursunuz.

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