Konut değeri nasıl hesaplanır?
Konutunuzun gerçek değerini hesaplayarak, emlak fiyatı bilgisini doğru veriler ışığında öğrenebilirsiniz. “Bir konutun değeri nasıl hesaplanır?” sorusunun birkaç cevabı vardır. Peki, konut değeri hesaplama yöntemleri nelerdir? İşte, konut değerini hesaplama yöntemleri...
“Satın aldığım veya alacağım konutun gerçek değeri nasıl hesaplanır?” sorusuna verilecek birkaç cevap var. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi bir tanesi konutunuzun değerini hesaplamanıza yardımcı olabilir.
1-) Örnek konutlarla kıyaslama
Birinci metot örneklere bakmaktır. Konutunuzun etrafında ve yakınlarında ona benzeyen konutlar ne kadara satılmaktadır? Ancak,örnek olarak; Samsun’un Atakum ilçesinde yer alan tüm konutlar aynı keseye koyulmamalıdır. Caddeye yakın evler ya da sahile yakın evler arasında mutlaka fiyat farkı olacaktır. Konutun konumuna göre değer hesaplaması yaparken ufak bir alan seçilmelidir.
2-) Maliyet getirisi hesaplama
İkinci metot maliyet hesabı yapmaktır. Bulunduğunuz arsa ne kadara satılır? Bina ne kadara mal olur? Bu iki parametreyi toplayıp evinizin metrekaresine bölerek bir hesaplama yapabilirsiniz.