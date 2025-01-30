Konut değeri nasıl hesaplanır?

1-) Örnek konutlarla kıyaslama

Birinci metot örneklere bakmaktır. Konutunuzun etrafında ve yakınlarında ona benzeyen konutlar ne kadara satılmaktadır? Ancak,örnek olarak; Samsun’un Atakum ilçesinde yer alan tüm konutlar aynı keseye koyulmamalıdır. Caddeye yakın evler ya da sahile yakın evler arasında mutlaka fiyat farkı olacaktır. Konutun konumuna göre değer hesaplaması yaparken ufak bir alan seçilmelidir.