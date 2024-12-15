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Bir süredir ekonomik zorluklara direniyordu. Afyon’un süt devi iflas verdi

Merkezi Afyonkarahisar’da bulunan süt ve süt ürünleri üreticisinin konkordato talebinin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Böylece bir döneme damga vuran süt üreticisi kepenk indirdi.

Bir süredir ekonomik zorluklara direniyordu. Afyon’un süt devi iflas verdi - Sayfa 1

Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz nedeniyle ülkemizdeki işletmeler de zor sınavlarda geçiyor. Yüksek enflasyon ve maliyetler nedeniyle çok sayıda işletme konkordato ilan etti.

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Bir süredir ekonomik zorluklara direniyordu. Afyon’un süt devi iflas verdi - Sayfa 2

SÜT DEVİ RESMEN KONKORDATO İLAN ETTİ

Son olarak konkordatotakip.com’daki bilgiye göre merkezi Afyonkarahisar’da bulunan süt ve süt ürünleri üreticisi iflas etti. Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi görülen dava neticesinde işletmenin konkordato talebini onayladı.

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Bir süredir ekonomik zorluklara direniyordu. Afyon’un süt devi iflas verdi - Sayfa 3

Mahkemenin kararına göre Afsüt hakkında 1 yıl geçici mühlet kararı verildi. Konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için mahkeme, geçici komiserler atadı. 

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Bir süredir ekonomik zorluklara direniyordu. Afyon’un süt devi iflas verdi - Sayfa 4

Komiser, firmanın mali durumunu inceleyerek raporlar hazırlayacak ve sürecin denetimini sağlayacak.

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