Bir süredir ekonomik zorluklara direniyordu. Afyon’un süt devi iflas verdi
Merkezi Afyonkarahisar’da bulunan süt ve süt ürünleri üreticisinin konkordato talebinin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Böylece bir döneme damga vuran süt üreticisi kepenk indirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz nedeniyle ülkemizdeki işletmeler de zor sınavlarda geçiyor. Yüksek enflasyon ve maliyetler nedeniyle çok sayıda işletme konkordato ilan etti.
SÜT DEVİ RESMEN KONKORDATO İLAN ETTİ
Son olarak konkordatotakip.com’daki bilgiye göre merkezi Afyonkarahisar’da bulunan süt ve süt ürünleri üreticisi iflas etti. Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi görülen dava neticesinde işletmenin konkordato talebini onayladı.
Mahkemenin kararına göre Afsüt hakkında 1 yıl geçici mühlet kararı verildi. Konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için mahkeme, geçici komiserler atadı.