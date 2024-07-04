Bira fiyatları 2024: Efes, Tuborg, Carlsberg, Beck’s, Bremen, Amsterdam, Corona, Guinness ne kadar?
Bira fiyatları 2024, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin artmasından sonra güncellendi. Alkol ve sigaraya gelen ÖTV zammı bira fiyatlarını da büyük oranda etkiledi. Peki yüzde 19,49'luk ÖTV zammından sonra güncel bira fiyatları ne kadar oldu? İşte Efes, Tuborg, Carlsberg, Bud, Beck’s, Bremen, Amsterdam, Corona, Guinness 2024 bira fiyatları...
Bira fiyatları 2024, gelen yüzde 19,49'luk ÖTV zammı sonrasında şişe başına 7,78 liralık bir artış yaşadı. Şirketlerin ÖTV zammının yanı sıra kendi karlarını da koyup yeni fiyatları yansıtması bekleniyor. Sadece ÖTV zammı sonrası bile şişe başına 7,78 lira attı. GİB'in güncelleme duyurusu sonrasında Efes, Tuborg, Carlsberg, Bud, Beck’s, Bremen, Amsterdam, Corona, Guinness bira fiyatları 2024 ne kadar oldu? İşte zamlı güncel bira fiyatları..
BİRA FİYATLARI 2024
Gelir İdaresi Başkanlığı alkol fiyatlarına geeln ÖTV zammından sonra, "Güncelleme öncesinde sigaralarda 1 pakette 33,3 lira, biralarda 7,78 lira, şaraplarda 38,24 lira, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 10,63 lira, benzinde 9,45 lira, motorinde 8,86 lira, LPG'de 7,26 lira ÖTV uygulandığına yer verilen açıklamada, "Sonuç olarak, son 6 ayda yüzde 19,49 olarak gerçekleşen 6 aylık yurt içi üretici fiyat artışına göre, sigaralarda 1 pakette 6,49 lira, biralarda 1,51 lira, şaraplarda 7,45 lira, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 lira, benzinde 1,84 lira, motorinde 1,72 lira, LPG'de 1,41 lira ÖTV artışı olmuştur." şeklinde açıklama yaptı.
EFES BİRA FİYATLARI 2024
30 luk Efes Pilsen Depozitosuz Şişe 45,00 ₺ -> 52,78 ₺
50 lik Efes Pilsen Depozitolu Tombul Şişe 60,00 ₺ -> 67,78 ₺
50 lik Efes Pilsen Depozitolu Yeni Şişe 60,00 ₺ -> 67,78 ₺
33 lük Efes Pilsen Kutu/Şişe 50,00 ₺ -> 57,78 ₺
50 lik Efes Pilsen Kutu 60,00 ₺ -> 67,78 ₺
50 lik Efes Bremen Yüksek Alkollü Kutu 48,00 ₺ -> 55,78 ₺
50 lik Efes Bremen Yüksek Alkollü %7 68,00 ₺ -> 75,78 ₺
50 lik Efes Pilsen Özel Seri Depozitosuz 65,00 ₺ -> 72,78 ₺
50 lik Efes Pilsen Özel Seri Kutu 63,00 ₺ -> 70,78 ₺
50 lik Efes Extra Kutu 75,00 ₺ -> 82,78
23,7 lik Efes Ekstra Shot Kutu 50,00 ₺ -> 57,78 ₺
50 lik Efes Malt Depozitolu Şişe 56,00 ₺ -> 63,78 ₺
50 lik Efes Malt Kutu 56,00 ₺ -> 63,78 ₺
25 lik Efes Malt Depozitosuz Şişe 35,00 ₺ -> 42,78 ₺
50 lik Efes Winter Brew Depozitolu Şişe 66,00 ₺ -> 73,78 ₺
50 lik Efes Winter Brew Kutu 66,00 ₺ -> 73,78 ₺
50 lik Efes Glutensiz Depozitosuz Şişe 75,00 ₺ -> 82,78 ₺
BOMONTİ BİRA FİYATLARI NE KADAR?
50 lik Bomonti Filtresiz Depozitosuz Şişe 65,00 ₺ -> 72,78 ₺
TUBORG FİYATLARI 2024
50 lik Tuborg Gold Depozitolu Şişe 60,00 ₺ -> 67,78 ₺
50 lik Tuborg Gold Depozitosuz Şişe 65,00 ₺ -> 72,78 ₺
50 lik Tuborg Gold Kutu 60,00 ₺ -> 67,78 ₺
33 lük Tuborg Gold Depozitosuz Şişe 50,00 ₺ -> 67,78 ₺
33 lük Tuborg Gold Kutu 50,00 ₺ -> 57,78 ₺
50 lik Tuborg Amber Depozitosuz Şişe 63,00 ₺ -> 70,78 ₺
50 lik Tuborg Amber Kutu 63,00 ₺ -> 70,78 ₺
50 lik Tuborg Kırmızı Special Kutu 75,00 ₺ -> 82,78 ₺
23,7 lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu 50,00 ₺ -> 57,78 ₺
50 lik Tuborg Filtresiz Depozitosuz Şişe 63,00 ₺ -> 70,78 ₺
50 lik Tuborg Filtresiz Kutu 63,00 ₺ -> 70,78 ₺