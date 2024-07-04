Bira fiyatları 2024: Efes, Tuborg, Carlsberg, Beck’s, Bremen, Amsterdam, Corona, Guinness ne kadar?

Bira fiyatları 2024, gelen yüzde 19,49'luk ÖTV zammı sonrasında şişe başına 7,78 liralık bir artış yaşadı. Şirketlerin ÖTV zammının yanı sıra kendi karlarını da koyup yeni fiyatları yansıtması bekleniyor. Sadece ÖTV zammı sonrası bile şişe başına 7,78 lira attı. GİB'in güncelleme duyurusu sonrasında Efes, Tuborg, Carlsberg, Bud, Beck’s, Bremen, Amsterdam, Corona, Guinness bira fiyatları 2024 ne kadar oldu? İşte zamlı güncel bira fiyatları..