Birleşmiş Milletler ‘En İyi Turizm Köyü’nü Türkiye'den seçti!
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) “En İyi Turizm Köyü” olarak Antalya’nın İbradi ilçesine bağlı Ormana köyünü seçti.
Birleşmiş Milletler en iyi turizm köyünü seçti. Antalya’da bulunan Ormana köyü “En İyi Turizm Köyü” ünvanını aldı.
Turizm Gazetesi'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) bu yıl yaptığı seçimlerde “En İyi Turizm Köyü” olarak Antalya’nın İbradi ilçesine bağlı Ormana köyünü seçti.
En İyi Turizm Köyü Programı’nda, 2024 yılı değerlendirmelerinde 260 aday arasından seçilen Ormana Mahallesi “En İyi Turizm Köyü” ünvanını kazandı.