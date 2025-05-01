BİST 100 geçen ay geriledi: İşte nisan ayında en çok yükselen ve düşen 10 hisse!
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi nisan ayında %6 geriledi ve 9078 puandan kapanış yaptı. Analistler, “Bilançolarda kârlılıkların gerilemesi, faizlerde yükseliş ve küresel piyasalardaki belirsizlikler endeksi baskıladı. 9050-8870 bandı yeni destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Pozitif görünüm için tekrar 9250’nin üzerine doğru hareketlilik önemli” diyor. Nisanda en çok yükselen ve dine hisseler hangileri oldu? İşte detaylar...
Piyasalarda nisan ayı hareketli fiyatlamalarla geride kaldı.
İç piyasada nisan ayında öne çıkan önemli gelişmelere bakıldığında;
- TCMB politika faiz oranını %46 ve gecelik borç verme oranını %49 seviyesine yükseltti. Piyasa fonlaması ağırlıklı olarak %49’dan yapıldı ve mevduat faizleri %50’ye doğru hareketlendi.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-' seviyesinde sabit tuttu. Not görünümünü ise ‘Durağan’ olarak teyit etti.
DÜNYAYA TARİFELER DAMGA VURDU
Küresel piyasalara bakıldığında ise ABD Başkanı Trump tarafından 2 Nisan’da açıklanan ancak Çin hariç diğer ülkeler için 90 gün ertelenen “karşılıklı gümrük tarifleri” sert fiyatlamaları beraberinde getirdi. Bu süreçte küresel piyasaların genel tepkisi “ABD varlıklarından çıkış” ve “güvenli limanlara sığınma” şeklinde kendini gösterdi.
Altın ve Bitcoin’de nisanda dikkat çeken yükselişler yaşanırken; ABD borsaları ve dolar endeksinde önemli düşüşler kaydedildi.
BİST 100 NİSANDA %6 GERİLEDİ
Borsa İstanbul’da gerçekleşen işlemlere bakıldığında;
-BİST 100 endeksi mart ayını 9659 puandan tamamlamıştı.
-Nisan ayında kapanış ise 9078 seviyesinden gerçekleşti.
-Böylece endeks nisanda %6 oranında değer kaybetti.
NİSAN 2025 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
Nisan ayında BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok yükselen hisseler şöyle:
1-Pasifik Eurosia Lojistik (PASEU): 62,25 TL (%60,36)
2-Batısöke Söke Çimento (BSOKE): 20,74 TL (%57,84)
3-OBA Makarnacılık (OBAMS): 67,80 TL (%49,27)
4-RAL Yatırım Holding (RALYH): 117,80 TL (%25,12)
5-ENERYA Enerji (ENERY): 4,05 TL (%23,10)