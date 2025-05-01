BİST 100 geçen ay geriledi: İşte nisan ayında en çok yükselen ve düşen 10 hisse!

DÜNYAYA TARİFELER DAMGA VURDU

Küresel piyasalara bakıldığında ise ABD Başkanı Trump tarafından 2 Nisan’da açıklanan ancak Çin hariç diğer ülkeler için 90 gün ertelenen “karşılıklı gümrük tarifleri” sert fiyatlamaları beraberinde getirdi. Bu süreçte küresel piyasaların genel tepkisi “ABD varlıklarından çıkış” ve “güvenli limanlara sığınma” şeklinde kendini gösterdi.

Altın ve Bitcoin’de nisanda dikkat çeken yükselişler yaşanırken; ABD borsaları ve dolar endeksinde önemli düşüşler kaydedildi.