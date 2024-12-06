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  4. BIST 100 yükselişe geçti. TUPRS ile ASELS için yeni fiyat hedefleri açıklandı!

BIST 100 yükselişe geçti. TUPRS ile ASELS için yeni fiyat hedefleri açıklandı!

Borsa İstanbul’daki toparlanmanın ardından BIST 100 yükselişe geçerken yatırımcıların yakından takip ettiği TUPRS ile ASELS için yeni hedef fiyatlar duyuruldu.

BIST 100 yükselişe geçti. TUPRS ile ASELS için yeni fiyat hedefleri açıklandı! - Sayfa 1

Türkiye’de on milyonlarca yatırımcının kazancına değer kattığı Borsa İstanbul’da kötü gidişat sona erdi ve grafikler yukarı dönmeye başladı.

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BIST 100 yükselişe geçti. TUPRS ile ASELS için yeni fiyat hedefleri açıklandı! - Sayfa 2

Uzun süren durgunluğun ardından yeniden 10 bin engelini aşan BIST 100’de işlem gören hisseler de hızla değerlendi.

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BIST 100 yükselişe geçti. TUPRS ile ASELS için yeni fiyat hedefleri açıklandı! - Sayfa 3

Günümüzdeki en değerli şirketler arasında yer alan TÜPRAŞ ile ASELSAN yatırımcıları da büyük bir merakla yeni hedef fiyatlara odaklandı.

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BIST 100 yükselişe geçti. TUPRS ile ASELS için yeni fiyat hedefleri açıklandı! - Sayfa 4

TÜPRAŞ’TA YENİ HEDEF FİYAT BELİRLENDİ!

rotaborsa.com sitesinde yer alan bilgiye göre TUPRS ile ASELS tarafında beklenen yeni fiyatlar da duyuruldu.

Ziraat Yatırım, TUPRS-Tüpraş için hedef fiyatını 230 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

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