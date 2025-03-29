BIST 30: Ekonominin nabzı mı, yoksa dalgalı bir deniz mi?

BIST 30 endeksi, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin hisse senetlerinden oluşuyor. Bu şirketler, bankacılık, sanayi, enerji gibi farklı sektörleri temsil ediyor ve ekonominin genel performansını yansıtıyor. Yatırımcılar için önemli bir referans noktası olan BIST 30, piyasa trendlerini takip etmek ve yatırım kararları almak için kullanılıyor.