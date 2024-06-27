BIST 30 endeksi nedir?
Borsa İstanbul’da işlem gören, hem işlem hacmi hem de piyasa değeri en yüksek 30 şirketin hisse senetlerinin performanslarının ölçülmesiyle meydana gelen bir endekse BIST 30 endeksi denir. Peki, BIST 30’un işlem kodu nedir? BIST 30 endeksine dahil edilecek hisseler hangi gruplardan seçilir? İşte, BIST 30 endeksine ilişkin detaylar…
BIST 30 endeksi nedir?
Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli 30 şirketi temsil eden göstergeye BIST 30 denir.
BIST 30 endeksinin işlem kodu nedir?
BIST 30 endeksinin işlem kodu: XU030’dur.
BIST 30 endeksinde yer alan şirketlerin endeks içindeki oranı %10 ile sınırlandırılmıştır.
BIST 30 endeksi hangi aylarda yeniden hesaplanır?
BIST 30 endeksi hisseleri 3 ayda bir yeniden belirlenir. Ocak, Nisan, Temmuz ve Eylül aylarında endeks yeniden hesaplanır.
BIST 30 endeksi nasıl hesaplanır?
BİST 30 endeksi, ağırlıklı piyasa değeri metoduna göre hesaplanır. Ağırlıklı piyasa metodu yönteminde, her bir şirketin piyasa değeri, hisse senedi fiyatı ve toplam sayısı dikkate alınarak hesaplanır.Ardından, her bir şirketin piyasa değeri toplamının endeks baz puanına bölünmesiyle hesaplama yapılır.