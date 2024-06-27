BIST 30 endeksi nedir?

BIST 30 endeksi nasıl hesaplanır?

BİST 30 endeksi, ağırlıklı piyasa değeri metoduna göre hesaplanır. Ağırlıklı piyasa metodu yönteminde, her bir şirketin piyasa değeri, hisse senedi fiyatı ve toplam sayısı dikkate alınarak hesaplanır.Ardından, her bir şirketin piyasa değeri toplamının endeks baz puanına bölünmesiyle hesaplama yapılır.