BIST 30 ve BIST 100 endeksi arasındaki farklar nelerdir?

BIST 30 hisseleri listesindeki şirketler A, B, C, D şeklinde bir gruplandırmaya tabi tutulur. A ve B gruplarına dahil olan hisse senetleri, dolaşım payı ve piyasa değeri en yüksek şirketlere aittir. C ve D gruplarına dahil olan hisse senetlerinin ise işlem hacimleri düşüktür. BIST 30 endeksi hisseleri 3 ayda bir yeniden belirlenir. Ocak, nisan, temmuz ve eylül aylarında endeks yeniden hesaplanır.