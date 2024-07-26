BIST 30 ve BIST 100 endeksi arasındaki farklar nelerdir?
BIST 30 ve BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin performansını ölçmek için kullanılan endekslerdir. Peki, BIST 30 ve BIST 100 arasındaki farklar nelerdir? BIST 30 ve BIST 100 nedir? İşte, BIST 30 ve BIST 100 endeksine dair detaylar…
BIST 30 nedir?
BIST 30, Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli 30 şirketi temsil eden göstergedir. BIST 30 endeksinin işlem kodu XU030’dur. BIST 30 hisseleri; şirketlerin dolaşımdaki paylarının piyasa değeri ve günlük ortalama işlem hacimleri doğrultusunda büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu liste, her üç ayda bir yeniden belirlenir.
BIST 30 hisseleri listesindeki şirketler A, B, C, D şeklinde bir gruplandırmaya tabi tutulur. A ve B gruplarına dahil olan hisse senetleri, dolaşım payı ve piyasa değeri en yüksek şirketlere aittir. C ve D gruplarına dahil olan hisse senetlerinin ise işlem hacimleri düşüktür. BIST 30 endeksi hisseleri 3 ayda bir yeniden belirlenir. Ocak, nisan, temmuz ve eylül aylarında endeks yeniden hesaplanır.
BIST 100 nedir?
BIST 100, BIST 30’un kapsadığı 30 şirketi de içerir ve ek olarak bu endeksin dışında kalan 70 şirketi daha kapsar. BIST 100 endeksinin işlem kodu ise: XU100'dür.
BIST 100 endeksi, genellikle Türk hisse senedi piyasasının daha geniş bir görüntüsünü sunar ve daha fazla şirketin performansını ölçer. BIST 100 endeksi; ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül, ekim-aralık olacak şekilde 3 ayda bir yeniden belirlenmektedir.