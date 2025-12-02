BİST100'ün bilanço şampiyonları belli oldu; Net kar büyümesi yüzde 562... Bakan bir daha baktı

Borsa İstanbul 100 endeksinde yatırımcıların merakla beklediği bilanço sonuçları açıklandı. Midas’ın kapsamlı analizine göre gelir artışı ve FAVÖK performansını en güçlü şekilde birleştirerek net kârını zirveye taşıyan 14 şirket, bu dönemin “bilanço liderleri” oldu.