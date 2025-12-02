BİST100'ün bilanço şampiyonları belli oldu; Net kar büyümesi yüzde 562... Bakan bir daha baktı

  1. Ekonomim
Borsa İstanbul 100 endeksinde yatırımcıların merakla beklediği bilanço sonuçları açıklandı. Midas’ın kapsamlı analizine göre gelir artışı ve FAVÖK performansını en güçlü şekilde birleştirerek net kârını zirveye taşıyan 14 şirket, bu dönemin “bilanço liderleri” oldu.

1. ASELS: Gelir Büyümesi %12, FAVÖK Büyümesi %18, Net Kâr Büyümesi %42

2. ENKAI: Gelir Büyümesi %58, FAVÖK Büyümesi %62, Net Kâr Büyümesi %51

3. DSTKF: Gelir Büyümesi %55, FAVÖK Büyümesi -, Net Kâr Büyümesi %70

