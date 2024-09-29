Bitcoin, sağladığı kazançla altını geride bıraktı

Fed’in faiz indirimlerine başlamasıyla son sürat ralliye devam eden altının getirisi ise yüzde 29’da kaldı. Ons altın önceki gün 2.685 dolar seviyesinde yeni bir rekor kırdı. Bununla birlikte Fed’in son faiz indiriminin ardından, kripto piyasaları yeniden canlandı ve dijital varlık alanında iyimserliği de ateşledi. Yatırımcı bir yandan güvenli liman olarak bildiği altına yatırıma devam ederken, diğer yandan artan risk iştahı da riskli varlık olarak kabul edilen kripto para piyasalarını canlandırdı.