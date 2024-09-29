Bitcoin, sağladığı kazançla altını geride bıraktı
Yılbaşından bu yana gördüğü rekor seviyeden giderek uzaklaşarak bir türlü yükseliş trendi yakalayamayan Bitcoin’in yüzde 55’i aşan getirisi dikkat çekiyor. Bitcoin inişli çıkışlı bir yıl geçirse de sağladığı kazançla yüzde 29 yükselen altını geride bıraktı.
Altındaki yükseliş çok konuşulmasına karşın getiride kripto paralar dikkat çekti. Spot Bitcoin ETF’lerin (borsa yatırım fonu) işleme başlamasıyla 2024’e hızlı bir başlangıç yapan ancak yıl boyunca sert düşüşlerle bir türlü toparlanamayan Bitcoin, bu inişli çıkışlı performasına rağmen ‘güvenli liman’ın tek adresi olan altını bile solladı.
KRİPTOLAR CANLANDI
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında altındaki yükseliş devam ederken, gözler kripto varlıkların performanslarına çevrildi. 14 Mart’ta 73 bin 740 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini gören ancak ardından gelen aylarda 60 bin dolar kritik seviyesini aşmakta zorlanan Bitcoin, yalnızca 2024’ün başından bu yana yüzde 55.5 değer kazandı. Ethereum ise yüzde 20 seviyelerinde yükseliş kaydetti.
Fed’in faiz indirimlerine başlamasıyla son sürat ralliye devam eden altının getirisi ise yüzde 29’da kaldı. Ons altın önceki gün 2.685 dolar seviyesinde yeni bir rekor kırdı. Bununla birlikte Fed’in son faiz indiriminin ardından, kripto piyasaları yeniden canlandı ve dijital varlık alanında iyimserliği de ateşledi. Yatırımcı bir yandan güvenli liman olarak bildiği altına yatırıma devam ederken, diğer yandan artan risk iştahı da riskli varlık olarak kabul edilen kripto para piyasalarını canlandırdı.
Bitcoin, Fed’in geçen hafta faiz indirimini başlatmasıyla hareketlenerek 66.440 dolarla, tarihi rekorunun yüzde 10 altına kadar yükselebildi. Ethereum da en yüksek 2.726 dolardan işlem gördü. ABD’de seçimlerde başkan adayı Donald Trump’tan sonra ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan adayı Kamala Harris de kripto varlıklara destek verdi.