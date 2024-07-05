Bitcoin'de 4 ayın en büyük düşüşü yaşanıyor
Kripto paralardaki dalgalanma serüveni devam ediyor. Bitcoin 4 ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi...
ABD Başkanlık seçimlerinin adaylarından olan mevcut başkan Joe Biden'ın aday olup olmayacağı belirsizliği devam ederken Bitcoin fiyatları da 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Bitcoin yüzde 6 civarında kayıla 54 bin 991 dolara kadar geriledi.
Etherum fiyatı yüzde 8 düşüşle 2,891 dolara kadar gerilemenin ardından şu sıralarda 2926,70 dolar seviyesinde bulunuyor.
Trump'a karşı performansı düşük kaldı
Biden'ın Trump'a karşı performansının düşük kalması nedeniyle ve Biden'ın daha az kripto para yanlısı biriyle değiştirilmesi olasılığı düşüşü tetikliyor.