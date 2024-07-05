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  4. Bitcoin'de 4 ayın en büyük düşüşü yaşanıyor

Bitcoin'de 4 ayın en büyük düşüşü yaşanıyor

Kripto paralardaki dalgalanma serüveni devam ediyor. Bitcoin 4 ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi...

Bitcoin'de 4 ayın en büyük düşüşü yaşanıyor - Sayfa 1

ABD Başkanlık seçimlerinin adaylarından olan mevcut başkan Joe Biden'ın aday olup olmayacağı belirsizliği devam ederken Bitcoin fiyatları da 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

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Bitcoin'de 4 ayın en büyük düşüşü yaşanıyor - Sayfa 2

Bitcoin yüzde 6 civarında kayıla 54 bin 991 dolara kadar geriledi.

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Bitcoin'de 4 ayın en büyük düşüşü yaşanıyor - Sayfa 3

Etherum fiyatı yüzde 8 düşüşle 2,891 dolara kadar gerilemenin ardından şu sıralarda 2926,70 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Bitcoin'de 4 ayın en büyük düşüşü yaşanıyor - Sayfa 4

Trump'a karşı performansı düşük kaldı

Biden'ın Trump'a karşı performansının düşük kalması nedeniyle ve Biden'ın daha az kripto para yanlısı biriyle değiştirilmesi olasılığı düşüşü tetikliyor.

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