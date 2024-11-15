Bitcoinde 500 bin dolar senaryosu! Rezerv varlık planı yükselişi tetikleyebilir
ABD’de yeni Trump döneminin başlamasıyla kriptolar hareketlendi. Trump’ın kripto para planı ve Pensilvanya Eyalet Meclisi, Bitcoin’i eyalet hazinesi için değer saklama aracı olarak kullanmak amacıyla rezerv yasa teklifini sunmasıyla lider para birimi Bitcoin ile ilgili senaryolar da yazılmaya başlandı. Rezerv planının gerçekleşmesi durumunda Bitcoin’in 500 bin dolara çıkabileceği yorumları yapılıyor.
Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle, seçim boyunca uygulamaya koyacağı kripto planı için umutlar arttı. Trump’un ABD için stratejik bitcoin rezervi planlanı gerçekleştirmesi yolunda ilk adım da Pensilvanya’nın, Bitcoin'i resmi eyalet rezervlerine dahil edecek yasa teklifini sunması oldu.
ABD'de tartışmalar başladı
Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünün kesinleşmesiyle birlikte bazı eyalet yönetimleri de kendi kripto para rezervlerini oluşturma olasılıklarını tartışmaya başladı. Kripto dünyasında analistler bu yasanın geçmesi halinde Bitcoin’de 500 bin dolar senaryosunu yazdı.
"Rezerv varlık planı görülmemiş fiyatlamalara neden olabilir"
Pensilvanya’daki girişimle başta ABD olmak üzere Bitcoin’in diğer ülkeler tarafından rezerv varlık olarak benimsenmesi durumunda benzeri görülmemiş fiyat seviyelerine ulaşabileceğini tartışılıyor.
Bitcoin 500 bin dolara çıkar mı?
Galaxy Digital CEO’su Michael Novogratz’ın Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede Bitcoin’in rezerv varlık olması durumunda 500 bin dolara çıkabileceğini söyledi. Bu senaryonun gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu da söyleyen Novogratz, “ABD’nin elindeki Bitcoin’e belki biraz daha eklemesi çok akıllıca olur” dedi. Ancak, özellikle bölünmüş bir Kongre ile böyle stratejik bir hamlenin olasılığının sınırlı olduğunu belirtti.