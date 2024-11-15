Bitcoinde 500 bin dolar senaryosu! Rezerv varlık planı yükselişi tetikleyebilir

Bitcoin 500 bin dolara çıkar mı?

Galaxy Digital CEO’su Michael Novogratz’ın Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede Bitcoin’in rezerv varlık olması durumunda 500 bin dolara çıkabileceğini söyledi. Bu senaryonun gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu da söyleyen Novogratz, “ABD’nin elindeki Bitcoin’e belki biraz daha eklemesi çok akıllıca olur” dedi. Ancak, özellikle bölünmüş bir Kongre ile böyle stratejik bir hamlenin olasılığının sınırlı olduğunu belirtti.