Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor
ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'de doğalgaz ve elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir çalışma üzerinde çalışıldığını açıkladı. İsmi açıklanmayan bir yetkili, hükümetin düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçladığını ve uygulamanın, gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceği anlamına geleceğini söyledi.
Mayıs ayı ile birlikte 2023 yılı Nisan ayında başlatılan ve yaklaşık 25 metreküpe denk gelen bedava doğalgaz desteği sona erdi.
Doğalgaz ve elektrik fatularına zam gelip gelmeyeceği merak edilirken ABD merkezli Bloomberg, çarpıcı iddiayı duyurdu.
Habere göre, gelir grupları için farklı doğalgaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışılıyor.
Bloomberg'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir süredir bu plan üzerinde çalıştığını iddia etti.