BofA'dan Türk bankaları için yeni tavsiye

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Bank of America (BofA), Türk bankalarında hedef fiyatlarını yükseltti. Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası C, Yapı Kredi Bankası, Halkbank ve VakıfBank için hedef fiyatlarında güncellemeye gitti.

Raporda sıkılaşma önlemlerinin, hacimler ve marjlar üzerindeki etkileri göz önüne alındığında kısa vadede kârlılık açısından olumsuzluk yaratabileceği, bunun yanında normalleşme ve düşük özkaynak maliyeti temalı yatırım senaryosunu desteklediği belirtildi.

Bank of America, Türk bankaları için yeni hedef fiyatlarını şöyle belirtti: