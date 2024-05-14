BofA'dan Türk bankaları için yeni tavsiye
Bank of America, Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası C, Yapı Kredi Bankası, Halkbank ve VakıfBank için hedef fiyatlarını yükseltirken; tavsiyesini korudu.
ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Bank of America (BofA), Türk bankalarında hedef fiyatlarını yükseltti. Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası C, Yapı Kredi Bankası, Halkbank ve VakıfBank için hedef fiyatlarında güncellemeye gitti.
Raporda sıkılaşma önlemlerinin, hacimler ve marjlar üzerindeki etkileri göz önüne alındığında kısa vadede kârlılık açısından olumsuzluk yaratabileceği, bunun yanında normalleşme ve düşük özkaynak maliyeti temalı yatırım senaryosunu desteklediği belirtildi.
Bank of America, Türk bankaları için yeni hedef fiyatlarını şöyle belirtti:
Garanti BBVA için, hedef fiyat 99 TL'den 136 TL'ye yükseltilirken; tavsiyesi "al" olarak korundu.
Akbank için, hedef fiyat 66 TL'den 90 TL'ye yükseltildi. Tavsiyesi ise, "al" olarak korundu.
İş Bankası C için, hedef fiyat 16,8 TL'den 21 TL'ye yükseltti. Tavsiyesi "al" olarak korundu.