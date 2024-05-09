Boğa piyasası nedir? Boğa piyasasında nasıl yatırım yapılır?
Fiyatların yükseliş eğiliminde olduğu boğa piyasasında nasıl yatırım yapılır? Boğa piyasasının hakim olduğu borsada yatırım yaparken nelere dikkat edilmelidir? İşte boğa piyasası ile ilgili detaylar…
Boğa piyasası nedir?
“Bull market”, Türkçe adı ile “Boğa piyasası”, finansal piyasalarda hisselerin en düşük seviyesinden yüzde 20 yükseldiği, fiyatların yükseliş eğiliminde olduğu dönemdir. Pozitif havanın hakim olduğu boğa piyasasında arz az, talep yüksektir.
Boğa piyasaları ne sıklıkla gerçekleşir ve ne kadar sürer?
1877'den beri 26 adet boğa piyasası gerçekleşti. Bu boğa piyasaları ortalama 42 ay sürdü ve borsa değerleri bu süreçte ortalama %87 arttığı görüldü. Birçok boğa piyasasında S&P 500 %100'ün üzerinde büyüyerek tüm getiriyi alan portföylerin değerini iki katından fazla artırdı.
Boğa piyasalarının sadece iyi zamanlarda gerçekleşmediğini bilmek gerekir. Boğa piyasaları, 2008 mali krizini takip eden boğa piyasası gibi, bir ülke ekonomik krizden çıkmaya çalışırken de ortaya çıkabilir.
En son boğa piyasalarından biri, 2009'da Büyük Durgunluk'tan sonra başladı ve Mart 2020'de Kovid-19 salgını ekonomiyi durdurana kadar birkaç yıl sürdü.