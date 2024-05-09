Boğa piyasası nedir? Boğa piyasasında nasıl yatırım yapılır?

Boğa piyasaları ne sıklıkla gerçekleşir ve ne kadar sürer?

1877'den beri 26 adet boğa piyasası gerçekleşti. Bu boğa piyasaları ortalama 42 ay sürdü ve borsa değerleri bu süreçte ortalama %87 arttığı görüldü. Birçok boğa piyasasında S&P 500 %100'ün üzerinde büyüyerek tüm getiriyi alan portföylerin değerini iki katından fazla artırdı.