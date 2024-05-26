Boğa tuzağı nedir? Boğa tuzağı nasıl yapılır?
Boğa tuzağı, büyük bir yükselişten sonra geri dönüş yapan ve önceki destek seviyesini kıran hisse senedi ve diğer tüm varlıklardaki düşüş eğilimine işaret eden yanlış sinyaldir. Peki, boğa tuzağı nasıl yapılır? İşte detaylar…
Boğa tuzağı nedir?
Boğa tuzağı, küçük yatırımcıları yanıltmak amacıyla kurgulanan bir piyasa manipülasyon hareketidir. Bu hareket, pazarda sahte bir düşüş ve sonrasında refah eğilimi yaratılmasına dayanır. Boğa tuzağında aşağıdan yukarıya doğru sahte bir ivme yaratılır. Söz konusu hareket, küçük yatırımcıların psikolojik davranışlarını harekete geçirmeyi hedefler.
Boğa tuzağı nasıl yapılır?
Boğa tuzağı 3 aşamada gerçekleşir.
Birinci aşamada, boğa piyasasının ilk aşamasında zarar eden yatırımcılar, olumlu beklentilerin tükenmesi ile birlikte satışa başlarlar. Büyük yatırımcılar fiyatı düşmüş olan varlıkları satın alır. Bu aşama, toplama aşaması olarak da bilinir. Toplama aşamasında hala bir belirginlikten söz etmek mümkün değildir.
İkinci aşamada, toplama işleminin tamamlanmasıyla hareketlenme olduğunu gören diğer yatırımcılar da alım dalgasına girer. Böylece düşüş biter ve piyasada olumlu bir atmosfer oluşur. Bu durum da alım dalgasını başlatmış olur.
Üçüncü aşamada ise, boğa tuzağının sonuncu aşaması olan bu aşamada hacim artışı ile piyasada doygunluk gelişir. Alıcılar kabuğuna çekilir ve gelinen nokta boğa piyasasının sonuna gelindiğini işaret eder. Bu da sert düşüşlerin beklendiği bir sürece dönüşür.