Bollinger bantları nedir? Bollinger bantları teknik analizde nasıl kullanılır?
Bir finansal enstrümanın o andaki fiyatının, yüksek mi yoksa düşük mü olduğu hakkında yatırımcılara bilgi veren göstergeye “Bollinger bantları” denir. Piyasada dalgalanmanın yüksek veya düşük olduğunu gösteren Bollinger bantları aynı zamanda bir varlığın fiyatının fazla yükseldiği veya düştüğü zamanlar hakkında da sinyaller verir. Yatırımcılar, bu göstergeyi alış ve satış hedefleri belirlemek için kullanabilirler.
Bollinger bantları ve teknik analizde kullanımı
1980’de John Bollinger tarafından geliştirilen Bollinger bantlarının daralması ya da genişlemesi yatırımcılara fiyatlara yönelik bir analiz yapmasına yardımcı olur. Bantlar birbirine ne kadar yakınsa ya da ne kadar dar ise finansal aracın algılanan oynaklığı o kadar düşüktür. Bantlar ne kadar genişse, algılanan oynaklık da o kadar yüksektir.
Özetlemek gerekirse, Bollinger bantlarının genişlemesi, volatilitenin yükseldiğini göstermektedir. Piyasadaki fiyat dalgalanmalarının yüksek olduğu zamanlarda Bollinger bantları genişler.
Bunun tam aksine volatilitenin azalması ise Bollinger bantlarının daralması ya da diğer adıyla sıkışması ile ilişkilidir. Bollinger bantlarının daralması durumunda, kısa bir süre içerisinde volatil fiyat hareketlerinin olabileceğini gösterir. Daralan kanalda gerçekleşecek ani fiyat hareketinin, yeni bir trend oluşturması mümkün olmaktadır.
Standart sapmayı doğrudan etkileyen Bollinger bantları, kendi içerisinde Üst, orta ve alt bant olarak 3’e ayrılır. Peki, Bollinger bantları nasıl hesaplanır?