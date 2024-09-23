Bollinger bantları nedir? Bollinger bantları teknik analizde nasıl kullanılır?

Bollinger bantları ve teknik analizde kullanımı

1980’de John Bollinger tarafından geliştirilen Bollinger bantlarının daralması ya da genişlemesi yatırımcılara fiyatlara yönelik bir analiz yapmasına yardımcı olur. Bantlar birbirine ne kadar yakınsa ya da ne kadar dar ise finansal aracın algılanan oynaklığı o kadar düşüktür. Bantlar ne kadar genişse, algılanan oynaklık da o kadar yüksektir.