Borç yapılandırmada detaylar belli oldu! En uygun ödeme planı hangisi? İşte vade vade ödeme tablosu

GECİKME OLMASA DA YAPILANDIRILABİLECEK

Gecikme olmasa bile borçlar tekrar yapılandırılabilecek. Dönem borcunu kısmen veya tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı kullanıcıları, faiz veya anapara ödemelerinde gecikme yaşayan ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yapılandırılmış ancak yeniden düzenlenmek istenen bireysel kredi ve kredi kartı borçluları yapılandırma hakkına sahip olacak.