Borç yapılandırmada detaylar belli oldu! En uygun ödeme planı hangisi? İşte vade vade ödeme tablosu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son dönemde artış eğilimi hızlanan bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için önemli bir yapılandırma imkânı getirerek, vatandaşın rahatlatılması yönünde önemli bir adım attı. Borç yapılandırmada kısa vadeyi seçen daha az faiz ödüyor. İşte borç yapılandırmasının detayları...
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılması kapsamında başvuruların başladığını duyuran kurum, 48 aya kadar vade imkânı ve yüzde 3.11 azami faiz oranı ile borçlulara nefes aldıracak bir düzenlemeyi devreye soktu.
Yapılandırma kapsamına kredili mevduat hesapları da (KMH) dahil edilirken, bankalar aracılığıyla yapılacak başvuruda süreç 3 ayla sınırlı olacak.
Başka bir ifade ile son başvuru tarihi 10 Ekim olarak belirlendi. Yüzde 3.11 olarak belirlenen yapılandırma faizi, vergilerle birlikte yüzde 4.04'e, yıllık basit faizi ise yüzde 48.52'ye denk geliyor.
GECİKME OLMASA DA YAPILANDIRILABİLECEK
Gecikme olmasa bile borçlar tekrar yapılandırılabilecek. Dönem borcunu kısmen veya tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı kullanıcıları, faiz veya anapara ödemelerinde gecikme yaşayan ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yapılandırılmış ancak yeniden düzenlenmek istenen bireysel kredi ve kredi kartı borçluları yapılandırma hakkına sahip olacak.