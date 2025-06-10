Borsa bayramdan güçlü döndü! Bu hisseler yatırımcısını uçurdu: Kimler yükseldi, kimler düştü?
Kurban Bayramı tatili sonrası haftaya güçlü bir şekilde başlayan Borsa İstanbul'da günün en çok yükselen ve en çok düşen hisseleri belli oldu.
Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem günü pozitif seyirle tamamlandı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 oranında yükselişle 9.659,31 puandan kapattı. 10 Haziran Salı günü gerçekleştirilen işlemlerde 20 hisse senedi tavan fiyattan kapanış yaparken, 4 hisse senedi ise seansı taban fiyattan tamamladı.
İşte salı gününün en çok düşen hisseleri...
10 - Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO)
Kapanış fiyatı: 6,11 TL
Günlük değişim: -%3,48
9 - Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS)
Kapanış fiyatı: 13,72 TL
Günlük değişim: -%3,72