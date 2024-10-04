Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren piyasalar ve işlem saatleri
Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren piyasalar; Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasaları olmak üzere dört başlık altında toplanmıştır.
Pay Piyasası
Likit, şeffaf ve güvenli bir yatırım deneyimine olanak sağlayan, şirket payları, varantlar, sertifikalar, borsa yatırım fonları ve yeni pay alma haklarının işlem gördüğü piyasaya pay piyasası denir. Pay Piyasası’nda yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansına sahip pay piyasası üyesi yatırım kuruluşları vasıtasıyla yapabilirler.
Pay Piyasası işlem saati
Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetlerinde hafta içi her gün 09.40 - 09.55 saatleri arasında emir toplama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Saat 09.55 itibarıyla ise fiyat belirleme ve işlemler gerçekleştirilmektedir.
Borçlanma Araçları Piyasası
Borçlanma Araçları Piyasası’nda sabit getirili sermaye piyasası araçları işlem görür. Borçlanma Araçları Piyasası, hem kesin alım-satım işlemleri hem de repo-ters repo işlemleri için tek organize piyasadır.
Borçlanma Araçları Piyasası işlem saati
Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem saati 09:30’da başlar. Tam günlerde 17.30, yarım günlerde ise 11.30'da sonlanır.