  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsa İstanbul yatırımcısı radarına aldı; 12 şirket temettü ödüyor. 4,6 TL hesaplara yatıyor

Borsa İstanbul yatırımcısı radarına aldı; 12 şirket temettü ödüyor. 4,6 TL hesaplara yatıyor

Borsa İstanbul yatırımcılarının radarına aldığı 12 şirket lot başı 4,6 TL temettü ödemesi yapıyor.

Borsa İstanbul yatırımcısı radarına aldı; 12 şirket temettü ödüyor. 4,6 TL hesaplara yatıyor - Sayfa 1

Toplamda 8 milyonu aşkın yatırımcının bulunduğu bilinen Borsa İstanbul’da kar payı dağıtan şirketler dikkat çekmeye devam ediyor.

1 | 16
Borsa İstanbul yatırımcısı radarına aldı; 12 şirket temettü ödüyor. 4,6 TL hesaplara yatıyor - Sayfa 2

DOAS, TUPRS, BIMAS, ASELS gibi temettü ödeyen dev şirketler yatırımcının tercihini çekerken Ekim ayına ilişkin kar payı ödemeleri de ilgi görüyor.

2 | 16
Borsa İstanbul yatırımcısı radarına aldı; 12 şirket temettü ödüyor. 4,6 TL hesaplara yatıyor - Sayfa 3

EKİM 2025’TE 4,6 TL TEMETTÜ ÖDEMESİ GELİYOR

Yatırımcılar Ekim 2025 tarihinde temettü ödemesi yapacak şirketleri araştırıyor.

3 | 16
Borsa İstanbul yatırımcısı radarına aldı; 12 şirket temettü ödüyor. 4,6 TL hesaplara yatıyor - Sayfa 4

Rotaborsa.com’un paylaştığı bilgiye göre Ekim ayında kar payı ödeyecek şirketler şöyle:

 

4 | 16