Borsa İstanbul yatırımcısı radarına aldı; 12 şirket temettü ödüyor. 4,6 TL hesaplara yatıyor
Borsa İstanbul yatırımcılarının radarına aldığı 12 şirket lot başı 4,6 TL temettü ödemesi yapıyor.
Toplamda 8 milyonu aşkın yatırımcının bulunduğu bilinen Borsa İstanbul’da kar payı dağıtan şirketler dikkat çekmeye devam ediyor.
DOAS, TUPRS, BIMAS, ASELS gibi temettü ödeyen dev şirketler yatırımcının tercihini çekerken Ekim ayına ilişkin kar payı ödemeleri de ilgi görüyor.
EKİM 2025’TE 4,6 TL TEMETTÜ ÖDEMESİ GELİYOR
Yatırımcılar Ekim 2025 tarihinde temettü ödemesi yapacak şirketleri araştırıyor.
