Borsa İstanbul’da ilk kez bir şirket 1 trilyon lirayı geçti! İşte Türkiye’nin en değerli şirketleri

Borsa İstanbul’da dikkat çekici bir dönüm noktası kaydedildi. ASELSAN, piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşarak Türkiye’de bu seviyeye ulaşan ilk şirket oldu. Borsa’da işlem gören en değerli 20 şirketin listesi de kamuoyuyla paylaşıldı. Sıralamanın zirvesinde ASELSAN yer alırken, Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasındaki rekabet dikkat çekti.

İşte Türkiye'nin en değerli şirketleri...