Borsa İstanbul’da sert düşüş: Piyasalarda endişe artıyor | Düşüşe neden olan faktörler

Siyasi belirsizlikler ve piyasa güveni

Borsa İstanbul’daki düşüşte siyasi belirsizlikler de önemli bir rol oynuyor. İç siyasette yaşanan gerilimler, koalisyon görüşmeleri veya kritik karar süreçleri, yatırımcı güvenini zayıflatıyor ve kısa vadeli satışları tetikliyor. Siyasi istikrarın sorgulandığı dönemlerde yatırımcılar, riskten kaçınarak portföylerini daha güvenli varlıklara kaydırabiliyor. Bu durum, özellikle yerli yatırımcıların hisse senetlerinden çıkmasına ve endeksin genelinde düşüşe yol açıyor. Analistler, siyasi gerilimlerin piyasa psikolojisi üzerindeki etkisinin, ekonomik göstergelerle birleştiğinde düşüşleri daha da derinleştirebileceğine dikkat çekiyor.