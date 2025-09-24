Borsa İstanbul’da sert düşüş: Piyasalarda endişe artıyor | Düşüşe neden olan faktörler
Borsa İstanbul, son dönemde siyasi ve makroekonomik belirsizlikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler nedeniyle sert bir düşüş yaşadı. Yatırımcı güvenini sarsan şirket bilançoları, artan faiz oranları ve bankacılık sektörü üzerindeki baskılar da endeksi olumsuz etkiledi. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve yabancı yatırımcıların portföy ayarlamaları, satış baskısını artırarak düşüşü hızlandırdı.
Makroekonomik endişeler ve faiz politikaları
Borsa İstanbul, son haftalarda yaşanan sert düşüşle yatırımcıların dikkatini çekti. Bu düşüşün en önemli nedenlerinden biri, ülkenin makroekonomik göstergelerine ilişkin artan belirsizlikler olarak öne çıkıyor. Enflasyon verilerindeki yükseliş ve döviz kurlarında gözlemlenen dalgalanmalar, özellikle yerli yatırımcıların risk algısını güçlendirdi. TCMB’nin faiz politikaları ve Merkez Bankası’nın likidite yönetimi konusundaki belirsizlikler, yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki pozisyonlarını gözden geçirmelerine yol açtı. Uzmanlar, faiz oranlarındaki oynaklığın kredi maliyetlerini artırdığı ve şirketlerin finansal performansını doğrudan etkilediğini vurguluyor.
Siyasi belirsizlikler ve piyasa güveni
Borsa İstanbul’daki düşüşte siyasi belirsizlikler de önemli bir rol oynuyor. İç siyasette yaşanan gerilimler, koalisyon görüşmeleri veya kritik karar süreçleri, yatırımcı güvenini zayıflatıyor ve kısa vadeli satışları tetikliyor. Siyasi istikrarın sorgulandığı dönemlerde yatırımcılar, riskten kaçınarak portföylerini daha güvenli varlıklara kaydırabiliyor. Bu durum, özellikle yerli yatırımcıların hisse senetlerinden çıkmasına ve endeksin genelinde düşüşe yol açıyor. Analistler, siyasi gerilimlerin piyasa psikolojisi üzerindeki etkisinin, ekonomik göstergelerle birleştiğinde düşüşleri daha da derinleştirebileceğine dikkat çekiyor.
Döviz kurları ve dış faktörler
Döviz kurlarında yaşanan artışlar, özellikle ithalata bağımlı sektörlerde maliyet baskısını yükseltti. Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesi, şirket bilançolarında maliyetlerin artmasına ve kârlılığın düşmesine neden oldu. Bu durum, yatırımcıların hisse senetlerine olan güvenini sarstı. Ayrıca küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik risk iştahının azalması, Borsa İstanbul üzerinde ek baskı oluşturdu.
Jeopolitik riskler ve bölgesel gerginlikler
Borsa İstanbul’un düşüşünde bölgesel ve küresel jeopolitik riskler de belirleyici oldu. Orta Doğu’daki siyasi gerginlikler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve uluslararası ilişkilerde yaşanan belirsizlikler, yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtı. Bu tür gelişmeler, özellikle enerji ve bankacılık sektörlerinde hisse fiyatlarının hızla düşmesine neden oldu. Analistler, jeopolitik risklerin piyasa oynaklığını artırdığına dikkat çekiyor.