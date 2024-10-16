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  4. Borsa İstanbul’da temettü rüzgarı ; Tam 34 şirket kesenin ağzını açtı

Borsa İstanbul’da temettü rüzgarı ; Tam 34 şirket kesenin ağzını açtı

Milyonlarca yatırımcının olduğu Borsa İstanbul’da 34 şirket temettü dağıtacağını açıkladı

Borsa İstanbul’da temettü rüzgarı ; Tam 34 şirket kesenin ağzını açtı - Sayfa 1

7 milyondan fazla yatırımcının bulunduğu Borsa İstanbul’da temettü furyası başladı. Geçtiğimiz günlerde TUPRS, BIMAS, DOAS ve GENIL temettü dağıtmıştı.

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Borsa İstanbul’da temettü rüzgarı ; Tam 34 şirket kesenin ağzını açtı - Sayfa 2

rotaborsa.com’un haberine göre ise tam 34 şirket daha temettü dağıtacak. Aralarında ASELS, TCELL gibi devlerin bulunduğu temettü listesinin tamamı şöyle:

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Borsa İstanbul’da temettü rüzgarı ; Tam 34 şirket kesenin ağzını açtı - Sayfa 3

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit
0,225 TL
15 Ekim 2024

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Borsa İstanbul’da temettü rüzgarı ; Tam 34 şirket kesenin ağzını açtı - Sayfa 4

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM)
0,018 TL
15 Ekim 2024

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