Borsa İstanbul’da temettü rüzgarı ; Tam 34 şirket kesenin ağzını açtı
Milyonlarca yatırımcının olduğu Borsa İstanbul’da 34 şirket temettü dağıtacağını açıkladı
7 milyondan fazla yatırımcının bulunduğu Borsa İstanbul’da temettü furyası başladı. Geçtiğimiz günlerde TUPRS, BIMAS, DOAS ve GENIL temettü dağıtmıştı.
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rotaborsa.com’un haberine göre ise tam 34 şirket daha temettü dağıtacak. Aralarında ASELS, TCELL gibi devlerin bulunduğu temettü listesinin tamamı şöyle:
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Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit
0,225 TL
15 Ekim 2024
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Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM)
0,018 TL
15 Ekim 2024
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