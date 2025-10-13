  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsa İstanbul’da yabancıların eylül ayında en çok aldığı ve sattığı 10 hisse

Borsa İstanbul’da yabancıların eylül ayında en çok aldığı ve sattığı 10 hisse

Eylül ayında Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar, toplamda 9,63 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Aynı dönemde yabancıların alım işlemleri 41,37 milyar dolara ulaşırken, satışları 41,36 milyar dolar seviyesinde kaldı. Böylece işlem hacmi 82,72 milyar dolar olarak kaydedildi. Peki, Eylül’de yabancıların en fazla alım yaptığı ve en çok elden çıkardığı hisseler hangileri oldu?

Borsa İstanbul’da yabancıların eylül ayında en çok aldığı ve sattığı 10 hisse - Sayfa 1

1- Akbank (AKBNK)

Net Satış: 141,1 milyon dolar

1 | 21
Borsa İstanbul’da yabancıların eylül ayında en çok aldığı ve sattığı 10 hisse - Sayfa 2

2- Pegasus (PGSUS)

Net Satış: 130,2 milyon dolar

2 | 21
Borsa İstanbul’da yabancıların eylül ayında en çok aldığı ve sattığı 10 hisse - Sayfa 3

3- SASA Polyester (SASA)

Net Satış: 108,6 milyon dolar

3 | 21
Borsa İstanbul’da yabancıların eylül ayında en çok aldığı ve sattığı 10 hisse - Sayfa 4

4- Vakıfbank (VAKBN)

Net Satış: 67,6 milyon dolar

4 | 21