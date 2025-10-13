Borsa İstanbul’da yabancıların eylül ayında en çok aldığı ve sattığı 10 hisse
Borsa İstanbul’da yabancıların eylül ayında en çok aldığı ve sattığı 10 hisse
Eylül ayında Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar, toplamda 9,63 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Aynı dönemde yabancıların alım işlemleri 41,37 milyar dolara ulaşırken, satışları 41,36 milyar dolar seviyesinde kaldı. Böylece işlem hacmi 82,72 milyar dolar olarak kaydedildi. Peki, Eylül’de yabancıların en fazla alım yaptığı ve en çok elden çıkardığı hisseler hangileri oldu?
1- Akbank (AKBNK)
Net Satış: 141,1 milyon dolar
1 | 21
2- Pegasus (PGSUS)
Net Satış: 130,2 milyon dolar
2 | 21
3- SASA Polyester (SASA)
Net Satış: 108,6 milyon dolar
3 | 21
4- Vakıfbank (VAKBN)
Net Satış: 67,6 milyon dolar
4 | 21
