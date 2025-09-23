  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsa İstanbul’un 4 devinden temettü kararı; Yatırımcı kar payı dağıtımı bekliyor

Borsa İstanbul’un 4 devinden temettü kararı; Yatırımcı kar payı dağıtımı bekliyor

Borsa İstanbul’da işlem gören 4 şirket kar payı (temettü) ödemesine ilişkin kararını açıkladı.

Borsa İstanbul’un 4 devinden temettü kararı; Yatırımcı kar payı dağıtımı bekliyor - Sayfa 1

Borsa İstanbul 22 Eylül’de dalgalı bir seyir izledi. Gün içinde küresel piyasalardaki temkinli hava ve yurt içi veri akışı endeksler üzerinde etkili oldu.

1 | 8
Borsa İstanbul’un 4 devinden temettü kararı; Yatırımcı kar payı dağıtımı bekliyor - Sayfa 2

Bankacılık ve sanayi hisseleri sınırlı alımlar getirirken, bazı teknoloji hisselerinde satış baskısı öne çıktı. İşlem hacmi ortalama seviyelerde gerçekleşti. Endeks günün sonunda sınırlı değer kaybı yaşadı.

2 | 8
Borsa İstanbul’un 4 devinden temettü kararı; Yatırımcı kar payı dağıtımı bekliyor - Sayfa 3

Yatırımcıların temkinli duruşu dikkat çekti, yön arayışı sürdü. Her dönem olduğu gibi bu süreçte de temettü ödemeleri gündeme oturdu.

3 | 8
Borsa İstanbul’un 4 devinden temettü kararı; Yatırımcı kar payı dağıtımı bekliyor - Sayfa 4

4 ŞİRKETTEN TEMETTÜ KARARI

Borsa konusundaki gelişmelerin ve detayların yer aldığı Rota Borsa’nın haberine göre temettü ödemesi yapacak şirketler şöyle:

4 | 8