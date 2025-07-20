Borsa İstanbul’un 40 gözde hissesi için beklenti değişti! Aracı kurum hedef fiyatı güncelledi
Borsada işlem gören 40 hisse için aracı kurum yeni fiyat tahmininde bulundu.
Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki belirsizlik ve yurt içi faiz beklentileri eşliğinde haftayı sınırlı bir yükselişle 11.230 puandan tamamladı.
Bankacılık ve sanayi endeksleri pozitif kapanış yaparken, teknoloji hisseleri öne çıktı. İşlem hacmi artış gösterdi. Yatırımcılar, TCMB’nin temmuz ayı faiz kararına odaklanmış durumda.
40 HİSSE İÇİN BEKLENTİ DEĞİŞTİ
Rotaborsa.com’daki bilgiye göre Marbaş Menkul, Garanti BBVA Yatırım ve Ata Yatırım 40 hisse için fiyat beklentisini güncelledi. 40 hissenin beklentisine ilişkin tablo şu şekilde: