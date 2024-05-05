Borsa, rekor üzerine rekor kırmıştı: İşte haftanın en çok kazandıran hisseleri
Borsa İstanbul, geçtiğimiz hafta rekor üzerine rekor kırarken, tarihinde ilk kez 10 bin puan seviyesinin üzerini test etti. Peki, haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri hangileri oldu? İşte ilk 10'daki sıralamalar...
BIST 100 endeksinin yüzde 3,64 yükselerek 10.276 puandan kapandığı bu haftanın en çok kazandıran hissesi, yüzde 14,18 artış ile Sasa oldu.
Sasa'yı yüzde 14,03 ile Vestel Elektronik izlerken; sonrasında yüzde 11,43 ile Kontrolmatik yer aldı.
Bu hafta en çok kazandıran hisseler listesinde ilk 10 yer alan diğer şirketler şöyle:
Yüzde 11,38 ile Kayseri Şeker
Yüzde 8,9 ile Mavi Giyim
Yüzde 8,74 ile Albaraka Türk
Yüzde 8,49 ile Kardemir D
Yüzde 8,10 ile Smart Güneş Enerjisi
Yüzde 8,09 ile Tekfen Holding
Yüzde 8,01 ile Qua Granit