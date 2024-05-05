Borsa, rekor üzerine rekor kırmıştı: İşte haftanın en çok kazandıran hisseleri

Bu hafta en çok kazandıran hisseler listesinde ilk 10 yer alan diğer şirketler şöyle:

Yüzde 11,38 ile Kayseri Şeker

Yüzde 8,9 ile Mavi Giyim

Yüzde 8,74 ile Albaraka Türk

Yüzde 8,49 ile Kardemir D