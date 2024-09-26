Borsa ve dolarda yıl sonu beklentisi ne? Piyasada yükseliş hızlanır mı? Uzmanı yorumladı...
Geçtiğimiz günlerde hükümet cephesinden yapılan açıklama sonrası borsa hareketlendi. Yabancı kurumlardan yıl sonu dolar tahminleri de gelmeye devam ediyor. Peki borsa ve dolar için yıl sonu beklentisi ne? Borsada vergilendirmenin rafa kalkmasıyla birlikte piyasada yükseliş hızlanır mı? Yatırımcıların merak ettiği tüm cevaplar haberin detayında...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde borsa ve kripto para vergileriyle ilgili yaptığı açıklamada özellikle son dönemde çok konuşulan konuya noktayı koydu. Geçmiş dönemde borsadan vergi alınacağına dair açıklamaların gelmesiyle birlikte piyasada bir düzeltme hareketi yaşanmıştı. ‘Vergilendirme nasıl olacak, ne zaman hayata geçecek?’ şeklinde belirsizlikler piyasada hakimdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Borsa vergisi gündemimizde yok. Bir dönem tartışıldı ve gündemimizden düşmüş oldu” derken, kripto vergisinin de gündemlerinde olmadığını ekledi.
‘HAFTA ORTASINDA PİYASA BİRDEN HAREKETLENDİ, HİSSELER COŞTU’
Özellikle son dönemde borsayı baskılayan en büyük unsurlardan birisi de vergi konusuydu. Çarşamba günkü açıklamaların ardından borsada yükseliş hızlandı ve endeks kritik 10 bin puanın üzerine çıktı. Banka hisselerinde yüzde 5’in üzerinde artış görüldü. Perşembe günü ise bir miktar kar realizasyonu gerçekleşti.
Öte yandan kurumlardan yıl sonu dolar tahminleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Deutsche Bank yıl sonu için kur beklentisini 36 TL olarak açıkladı.