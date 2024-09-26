Borsa ve dolarda yıl sonu beklentisi ne? Piyasada yükseliş hızlanır mı? Uzmanı yorumladı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde borsa ve kripto para vergileriyle ilgili yaptığı açıklamada özellikle son dönemde çok konuşulan konuya noktayı koydu. Geçmiş dönemde borsadan vergi alınacağına dair açıklamaların gelmesiyle birlikte piyasada bir düzeltme hareketi yaşanmıştı. ‘Vergilendirme nasıl olacak, ne zaman hayata geçecek?’ şeklinde belirsizlikler piyasada hakimdi.