Borsa Yatırım Fonları (BYF'ler) yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor! BYF nedir?
Son yıllarda yatırımcıların portföylerinde giderek daha fazla yer bulan Borsa Yatırım Fonları (BYF'ler), sundukları kolaylık, düşük maliyet ve çeşitlendirme imkanıyla dikkat çekiyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcılar için cazip bir alternatif sunan BYF'ler, Borsa İstanbul'da işlem gören ve belirli bir endeksi, sektörü veya emtiayı takip eden yatırım fonları olarak tanımlanıyor.
Borsa Yatırım Fonu (BYF) nedir?
Borsa Yatırım Fonu (BYF), bir endeksi baz alarak, söz konusu endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve katılma belgeleri borsalarda işlem gören bir yatırım fonu türüdür.
Borsa Yatırım Fonları’nın popülaritesinin artmasına neden olan faktörler
Analistler, BYF'lerin popülaritesinin artmasında birkaç temel faktörün etkili olduğunu belirtiyor. Bunlardan ilki, BYF'lerin hisse senetleri gibi borsada kolayca alınıp satılabilmesi. Bu likidite avantajı, yatırımcıların ihtiyaç duyduklarında pozisyonlarını hızlı bir şekilde kapatabilmelerini sağlıyor.
İkinci önemli faktör ise maliyet avantajı.Geleneksel aktif yönetilen yatırım fonlarına kıyasla, endeksi pasif olarak takip eden BYF'lerin yönetim ücretleri genellikle daha düşük oluyor. Bu durum, yatırımcıların elde ettiği getirinin daha yüksek olmasına katkıda bulunuyor.
BYF'lerin sunduğu çeşitlendirme imkanı da yatırımcılar için önemli bir avantaj. Tek bir BYF alarak, takip ettiği endeksteki onlarca hatta yüzlerce farklı hisse senedine veya farklı emtia türlerine yatırım yapmak mümkün hale geliyor. Bu sayede yatırımcılar, tek bir hissenin veya emtianın riskine maruz kalmak yerine, daha dengeli bir portföy oluşturabiliyorlar.