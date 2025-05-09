Borsa Yatırım Fonları (BYF'ler) yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor! BYF nedir?

BYF'lerin sunduğu çeşitlendirme imkanı da yatırımcılar için önemli bir avantaj. Tek bir BYF alarak, takip ettiği endeksteki onlarca hatta yüzlerce farklı hisse senedine veya farklı emtia türlerine yatırım yapmak mümkün hale geliyor. Bu sayede yatırımcılar, tek bir hissenin veya emtianın riskine maruz kalmak yerine, daha dengeli bir portföy oluşturabiliyorlar.