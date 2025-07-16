Borsada 4 milyar TL’lik çıkış yaşandı! En çok alım-satım bu hisselerde gerçekleşti

Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem günü düşüşle tamamlanırken, BİST100 endeksi günü yüzde 1,02 kayıpla 10.121,52 puandan kapattı. Endeks genelinde aktif alış satış farkı -1,88 milyar TL, BİST30'da -588 milyon TL ve tüm hisselerde toplamda -4,02 milyar TL olarak gerçekleşti.

İşte çarşamba günü en çok para çıkışı olan hisseler...