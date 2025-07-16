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  4. Borsada 4 milyar TL’lik çıkış yaşandı! En çok alım-satım bu hisselerde gerçekleşti

Borsada 4 milyar TL’lik çıkış yaşandı! En çok alım-satım bu hisselerde gerçekleşti

Haftanın ikinci işlem gününde borsa yükselişle kapanırken en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Borsada 4 milyar TL’lik çıkış yaşandı! En çok alım-satım bu hisselerde gerçekleşti - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem günü düşüşle tamamlanırken, BİST100 endeksi günü yüzde 1,02 kayıpla 10.121,52 puandan kapattı. Endeks genelinde aktif alış satış farkı -1,88 milyar TL, BİST30'da -588 milyon TL ve tüm hisselerde toplamda -4,02 milyar TL olarak gerçekleşti.

İşte çarşamba günü en çok para çıkışı olan hisseler...

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Borsada 4 milyar TL’lik çıkış yaşandı! En çok alım-satım bu hisselerde gerçekleşti - Sayfa 2

10- Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
Aktif Fark: -104.770.000 TL

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Borsada 4 milyar TL’lik çıkış yaşandı! En çok alım-satım bu hisselerde gerçekleşti - Sayfa 3

9- Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS)
Aktif Fark: -106.368.000 TL

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Borsada 4 milyar TL’lik çıkış yaşandı! En çok alım-satım bu hisselerde gerçekleşti - Sayfa 4

8- Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER)
Aktif Fark: -114.200.000 TL

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