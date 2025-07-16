Borsada 4 milyar TL’lik çıkış yaşandı! En çok alım-satım bu hisselerde gerçekleşti
Haftanın ikinci işlem gününde borsa yükselişle kapanırken en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem günü düşüşle tamamlanırken, BİST100 endeksi günü yüzde 1,02 kayıpla 10.121,52 puandan kapattı. Endeks genelinde aktif alış satış farkı -1,88 milyar TL, BİST30'da -588 milyon TL ve tüm hisselerde toplamda -4,02 milyar TL olarak gerçekleşti.
İşte çarşamba günü en çok para çıkışı olan hisseler...
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