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  4. Borsada 941 milyon TL’lik çıkış yaşandı! En çok alım-satım bu hisselerde gerçekleşti

Borsada 941 milyon TL’lik çıkış yaşandı! En çok alım-satım bu hisselerde gerçekleşti

Haftanın son işlem gününde borsa yükselişle kapanırken en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Borsada 941 milyon TL’lik çıkış yaşandı! En çok alım-satım bu hisselerde gerçekleşti - Sayfa 1

Borsada geride kalan 5 Haziran Perşembe işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 0,12 artışla 9.486,56 puandan kapanış gerçekleştirdi. Aynı gün BİST100 endeksinde aktif alış-satış işlemlerinde aktif fark -90.162.220 TL olarak kayıtlara geçti. BİST30 endeksinde ise bu fark -119.424.700 TL oldu. Tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı ise -941.720.700 TL seviyesinde gerçekleşti.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler... 

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Borsada 941 milyon TL’lik çıkış yaşandı! En çok alım-satım bu hisselerde gerçekleşti - Sayfa 2

10 - Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)
Aktif fark: -53 milyon 437 bin TL

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Borsada 941 milyon TL’lik çıkış yaşandı! En çok alım-satım bu hisselerde gerçekleşti - Sayfa 3

9 - Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)
Aktif fark: -57 milyon 284 bin TL

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Borsada 941 milyon TL’lik çıkış yaşandı! En çok alım-satım bu hisselerde gerçekleşti - Sayfa 4

8 - Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)
Aktif fark: -69 milyon 214 bin TL

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