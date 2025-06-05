Borsada 941 milyon TL’lik çıkış yaşandı! En çok alım-satım bu hisselerde gerçekleşti

Borsada geride kalan 5 Haziran Perşembe işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 0,12 artışla 9.486,56 puandan kapanış gerçekleştirdi. Aynı gün BİST100 endeksinde aktif alış-satış işlemlerinde aktif fark -90.162.220 TL olarak kayıtlara geçti. BİST30 endeksinde ise bu fark -119.424.700 TL oldu. Tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı ise -941.720.700 TL seviyesinde gerçekleşti.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...