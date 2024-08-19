Borsada alım zamanı geldi mi? İşte kârlılığı %100’ün üzerinde artan şirketler
Borsada son durum! BİST100 endeksi, geçen hafta %0,87 değer kaybederek 9821 puandan kapandı. Yeni haftada, 9700 destek seviyesinin korunması kritik olarak görülüyor. Bunun yanında, ikinci çeyrekte açıklanan bilançolarda, bazı bankalarla birlikte kârını en çok artıran şirketler de dikkat çekti.
Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi, zayıf seyrini geçen hafta da sürdürdü. Japonya merkezli "kara pazartesi" şokunun ardından küresel piyasalar toparlansa da, BİST100 endeksi haftalık bazda %0,87 değer kaybederek 9821 puandan kapandı.
Analistler, makroekonomik verilerdeki zayıflama, yüksek faiz oranları ve gelecekteki bilançolara ilişkin beklentilerin düşmesiyle birlikte hisse senetlerinin satış baskısı altında kaldığını belirtiyor. Bu hafta için endekste 9700 seviyesinin destek, 10.200 seviyesinin ise direnç olarak izlenmesi gerektiğini ifade ediyorlar.
Analistler, borsanın mevcut seviyelerinin gelecekte fırsatlar sunduğunu belirterek, BİST100 endeksindeki bazı büyük şirketlerin kârlılığında önemli artışlar yaşandığını ifade ediyor. Endeks üzerindeki baskılar hafifledikçe, sağlam bilançolara sahip hisselerin öne çıkabileceğini öngörüyorlar.
İkinci çeyrek bilançolarına bakıldığında, kârlılığı, ilk çeyreğe göre %100’ün üzerinde artan 10 şirket şu şekilde sıralandı:
TÜPRAŞ; %1440