Borsada alım zamanı geldi mi? İşte kârlılığı %100’ün üzerinde artan şirketler

Analistler, makroekonomik verilerdeki zayıflama, yüksek faiz oranları ve gelecekteki bilançolara ilişkin beklentilerin düşmesiyle birlikte hisse senetlerinin satış baskısı altında kaldığını belirtiyor. Bu hafta için endekste 9700 seviyesinin destek, 10.200 seviyesinin ise direnç olarak izlenmesi gerektiğini ifade ediyorlar.