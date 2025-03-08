Borsada ani dalgalanmalara karşı güvenlik mekanizması: Devre kesici
Borsa İstanbul’da devre kesici, piyasada ani ve aşırı fiyat hareketleri yaşandığında işlemleri geçici olarak durduran otomatik bir güvenlik mekanizmasıdır.
Devre kesici
Devre kesici, piyasada ani ve aşırı fiyat hareketleri yaşandığında devreye giren otomatik bir fren mekanizmasıdır. Amacı, piyasada oluşabilecek panik havasını dağıtmak, aşırı dalgalanmaları kontrol altına almak ve yatırımcıların mantıklı kararlar alabilmeleri için zaman kazandırmaktır.
Devre kesicinin işlevleri nelerdir?
1-) Piyasa paniklerini önlemek
Borsada yaşanan ani düşüşler veya yükselişler, yatırımcılar arasında korku ve panik yaratabilir. Bu durum, rasyonel olmayan satışlara veya alımlara yol açarak piyasada daha da büyük dalgalanmalara neden olabilir. Devre kesici, bu tür panik anlarında devreye girerek piyasayı geçici olarak durdurur ve yatırımcıların sakinleşmesine yardımcı olur.
2-) Aşırı dalgalanmaları kontrol altına alma
Devre kesici, piyasada yaşanan aşırı dalgalanmaları kontrol altına alarak piyasanın istikrarını korur. Bu, özellikle küçük yatırımcıların büyük kayıplar yaşamasını engellemeye yardımcı olur.