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  4. Borsada ani dalgalanmalara karşı güvenlik mekanizması: Devre kesici

Borsada ani dalgalanmalara karşı güvenlik mekanizması: Devre kesici

Borsa İstanbul’da devre kesici, piyasada ani ve aşırı fiyat hareketleri yaşandığında işlemleri geçici olarak durduran otomatik bir güvenlik mekanizmasıdır.

Borsada ani dalgalanmalara karşı güvenlik mekanizması: Devre kesici - Sayfa 1

Devre kesici

Devre kesici, piyasada ani ve aşırı fiyat hareketleri yaşandığında devreye giren otomatik bir fren mekanizmasıdır. Amacı, piyasada oluşabilecek panik havasını dağıtmak, aşırı dalgalanmaları kontrol altına almak ve yatırımcıların mantıklı kararlar alabilmeleri için zaman kazandırmaktır.

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Borsada ani dalgalanmalara karşı güvenlik mekanizması: Devre kesici - Sayfa 2

Devre kesicinin işlevleri nelerdir?

1-) Piyasa paniklerini önlemek

Borsada yaşanan ani düşüşler veya yükselişler, yatırımcılar arasında korku ve panik yaratabilir. Bu durum, rasyonel olmayan satışlara veya alımlara yol açarak piyasada daha da büyük dalgalanmalara neden olabilir. Devre kesici, bu tür panik anlarında devreye girerek piyasayı geçici olarak durdurur ve yatırımcıların sakinleşmesine yardımcı olur.

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Borsada ani dalgalanmalara karşı güvenlik mekanizması: Devre kesici - Sayfa 3

2-) Aşırı dalgalanmaları kontrol altına alma

Devre kesici, piyasada yaşanan aşırı dalgalanmaları kontrol altına alarak piyasanın istikrarını korur. Bu, özellikle küçük yatırımcıların büyük kayıplar yaşamasını engellemeye yardımcı olur.

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Borsada ani dalgalanmalara karşı güvenlik mekanizması: Devre kesici - Sayfa 4

 3-) Yatırımcılara zaman kazandırma

Devre kesici, işlemleri durdurarak yatırımcılara piyasayı daha iyi analiz etme ve mantıklı kararlar alma fırsatı sunar. Bu, yatırımcıların ani ve duygusal kararlar almasını engelleyerek daha bilinçli işlemler yapmalarına yardımcı olur.

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