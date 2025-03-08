Borsada ani dalgalanmalara karşı güvenlik mekanizması: Devre kesici

Devre kesicinin işlevleri nelerdir?

1-) Piyasa paniklerini önlemek

Borsada yaşanan ani düşüşler veya yükselişler, yatırımcılar arasında korku ve panik yaratabilir. Bu durum, rasyonel olmayan satışlara veya alımlara yol açarak piyasada daha da büyük dalgalanmalara neden olabilir. Devre kesici, bu tür panik anlarında devreye girerek piyasayı geçici olarak durdurur ve yatırımcıların sakinleşmesine yardımcı olur.