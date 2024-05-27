Borsada ayı tuzağı nedir? Ayı tuzağı nasıl anlaşılır?
Boğa piyasasından çıkıldığını yani yükseliş trendinin bittiğini ve ayı piyasasına girildiği sanılan durumlara ayı tuzağı denir. Peki, ayı tuzağı nasıl oluşur? Ayı tuzağı nasıl anlaşılır? İşte detaylar…
Ayı tuzağı nedir?
Ayı tuzağı, fiyatlar yükseliş trendindeyken yani boğa piyasası varken bir hisse senedinin, endeksin veya başka bir finansal aracın fiyatının destek çizgisinden aşağıya doğru hızlıca düşmesi ve buna bağlı olarak ayı piyasasının başladığına dair yanıltıcı bir görünüm oluşturmasıdır.
Ayı tuzağı nasıl oluşur?
Ayı tuzağının oluşmasında rol oynayan bazı faktörler şunlardır.
1-) Manipülasyon
Büyük yatırımcılar ve piyasa manipülasyonu yapanlar, varlık fiyatını sahte bir şekilde düşürerek ve ardından yükselterek diğer yatırımcıları ayı tuzağına düşürebilirler. Bu şekilde, varlık fiyatının düşmesine ve satış yapan yatırımcıların zarar etmesine neden olurlar.
2-) Teknik göstergeler
Bazı teknik göstergeler, varlık fiyatının düşeceğini yanlış bir şekilde gösterebilir ve yatırımcıların ayı tuzağına düşmesine neden olabilir. Teknik analiz araçları kullanılarak yapılan analizlerde yanıltıcı sinyaller verilerek yatırımcıların hatalı kararlar almalarına neden olunabilir.
3-) Piyasa psikolojisi
Yatırımcı psikolojisi üzerinde oynanarak, korku veya panik oluşturulabilir ve bu durumda yatırımcılar hızlı kararlar alarak ayı tuzağına düşebilirler.