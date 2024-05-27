Borsada ayı tuzağı nedir? Ayı tuzağı nasıl anlaşılır?

Ayı tuzağı nedir?

Ayı tuzağı, fiyatlar yükseliş trendindeyken yani boğa piyasası varken bir hisse senedinin, endeksin veya başka bir finansal aracın fiyatının destek çizgisinden aşağıya doğru hızlıca düşmesi ve buna bağlı olarak ayı piyasasının başladığına dair yanıltıcı bir görünüm oluşturmasıdır.