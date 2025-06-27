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  4. Borsada beklenen haber geldi; 7 şirket daha temettü kararını açıkladı.

Borsada beklenen haber geldi; 7 şirket daha temettü kararını açıkladı.

Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket kar payı dağıtıp dağıtmayacağını duyurdu.

Borsada beklenen haber geldi; 7 şirket daha temettü kararını açıkladı. - Sayfa 1

Borsa yatırımlarını değerlendiren milyonlarca kişi temettü emekliliği için plan ve hazırlık yapıyor. Bu süreçte en çok temettü dağıtan şirketler de merak ediliyor.

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Borsada beklenen haber geldi; 7 şirket daha temettü kararını açıkladı. - Sayfa 2

26 Haziran Perşembe günü ise rotaborsa.com sitesindeki bilgiye göre 7 şirket temettü kararını açıkladı.

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Borsada beklenen haber geldi; 7 şirket daha temettü kararını açıkladı. - Sayfa 3

TEMETTÜ KARARI AÇIKLAYAN 7 ŞİRKET

 Gelecek günlerde kar payı dağıtması netleşen 7 şirket şöyle:

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Borsada beklenen haber geldi; 7 şirket daha temettü kararını açıkladı. - Sayfa 4

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul 0,0287735 TL 0,0287735 TL 8 Aralık
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