Borsada beklenen haber geldi; 7 şirket daha temettü kararını açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket kar payı dağıtıp dağıtmayacağını duyurdu.
Borsa yatırımlarını değerlendiren milyonlarca kişi temettü emekliliği için plan ve hazırlık yapıyor. Bu süreçte en çok temettü dağıtan şirketler de merak ediliyor.
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26 Haziran Perşembe günü ise rotaborsa.com sitesindeki bilgiye göre 7 şirket temettü kararını açıkladı.
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TEMETTÜ KARARI AÇIKLAYAN 7 ŞİRKET
Gelecek günlerde kar payı dağıtması netleşen 7 şirket şöyle:
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