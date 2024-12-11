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  4. Borsada devre kesici nedir?

Borsada devre kesici nedir?

Devre kesici, borsada alım-satımı geçici olarak durduran bir acil durum önlemidir. Devre kesiciler; S&P 500 ve BIST 100 gibi geniş piyasa endeksleri yanı sıra hisse senetleri için de yaygın olarak kullanılır.

Borsada devre kesici nedir? - Sayfa 1

Devre kesici nedir?

Devre kesici; aşırı bir volatilite veya panik alımları gibi duygusal ticarette ortaya çıkan ve kısa bir mola vermeye yarayan işlevlere sahiptir.

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Borsada devre kesici nedir? - Sayfa 2

Devre kesici sistemi ile yatırımcıların sınır aşan fiyat dalgalanmalarından negatif yönde etkilenmesini durdurmak amaçlanır.

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Borsada devre kesici nedir? - Sayfa 3

Devre kesici sistemi ile yatırımcıların sınır aşan fiyat dalgalanmalarından negatif yönde etkilenmesini durdurmak amaçlanır.

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Borsada devre kesici nedir? - Sayfa 4

Borsa İstanbul’da devre kesici tetiklenme oranı, tüm paylarda sadece aşağı yönlü %5’tir. Tetiklendiği zaman işlemler geçici bir süreliğine tamamen durur ve alıcı ve satıcıların borsaya emir göndermeleri mümkün olmaz.

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