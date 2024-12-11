Borsada devre kesici nedir?
Devre kesici, borsada alım-satımı geçici olarak durduran bir acil durum önlemidir. Devre kesiciler; S&P 500 ve BIST 100 gibi geniş piyasa endeksleri yanı sıra hisse senetleri için de yaygın olarak kullanılır.
Devre kesici nedir?
Devre kesici; aşırı bir volatilite veya panik alımları gibi duygusal ticarette ortaya çıkan ve kısa bir mola vermeye yarayan işlevlere sahiptir.
Devre kesici sistemi ile yatırımcıların sınır aşan fiyat dalgalanmalarından negatif yönde etkilenmesini durdurmak amaçlanır.
Devre kesici sistemi ile yatırımcıların sınır aşan fiyat dalgalanmalarından negatif yönde etkilenmesini durdurmak amaçlanır.