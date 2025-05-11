  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! Yüzde 60 yükselen hisse zirvede...

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! Yüzde 60 yükselen hisse zirvede...

Borsa İstanbul'da 5-9 Mayıs haftasında, en çok değer kaybeden ve en çok değer kazanan hisseler belli oldu.

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! Yüzde 60 yükselen hisse zirvede... - Sayfa 1

Borsada 5-9 Mayıs haftası, BİST100 endeksinin yüzde 1,20 yükselişle 9390,51 puandan kapanmasıyla tamamlandı.  

İşte borsada bu hafta en çok kaybettiren hisseler...

1 | 21
Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! Yüzde 60 yükselen hisse zirvede... - Sayfa 2

10 - Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDYE)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 14.545,00 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 12.800,00 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde 11,99 azalış

2 | 21
Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! Yüzde 60 yükselen hisse zirvede... - Sayfa 3

9 - Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HKTM)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 13,35 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 11,71 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde 12,28 azalış

3 | 21
Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! Yüzde 60 yükselen hisse zirvede... - Sayfa 4

8 - Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOBTL)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 8,15 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 7,07 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde 13,25 azalış

4 | 21