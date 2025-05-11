Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu! Yüzde 60 yükselen hisse zirvede...
Borsa İstanbul'da 5-9 Mayıs haftasında, en çok değer kaybeden ve en çok değer kazanan hisseler belli oldu.
Borsada 5-9 Mayıs haftası, BİST100 endeksinin yüzde 1,20 yükselişle 9390,51 puandan kapanmasıyla tamamlandı.
İşte borsada bu hafta en çok kaybettiren hisseler...
10 - Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDYE)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 14.545,00 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 12.800,00 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde 11,99 azalış
9 - Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HKTM)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 13,35 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 11,71 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde 12,28 azalış