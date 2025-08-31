  1. Ekonomim
Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren 20 hisse; 1 yılda yatırımcısı cebini para doldurdu

Borsa İstanbul’da son 1 yıl içerisinde yatırımcısına en çok kaybettiren 10 hisse ile en çok kazandıran 10 hisse belli oldu.

Borsa İstanbul 2025 yılının başından bu yana yüzde 14,83 değer artışı yaşadı. Bu süreçte genel çapta birçok yatırımcı kazançlı çıktı.

Bazı şirketlerin hisseleri ise bu artışa kıyasla kat kat daha fazla oldu. Fakat bazıları da kaybettirdi. 

SON 1 YILDA EN ÇOK KAZANDIRAN 10 HİSSE

Rotaborsa.com sitesi tarafından derlenen bilgiye göre en çok kazandıran ve kaybettiren 20 hisse şöyle:

Şirket (hisse kodu): Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)
Bir önceki yıl kapanış fiyatı TL: 18,30
Kapanış fiyatı TL: 690,00
Yıllık değişim oranı: %3.670

