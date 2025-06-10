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  4. Borsada geri alım rüzgarı! 25 şirket hisselerini topladı: Hangi şirket ne kadar hisse aldı?

Borsada geri alım rüzgarı! 25 şirket hisselerini topladı: Hangi şirket ne kadar hisse aldı?

Geride kalan haftada Borsa İstanbul’da en yüksek tutarda hisse geri alımı yapan 10 şirket belli oldu.

Borsada geri alım rüzgarı! 25 şirket hisselerini topladı: Hangi şirket ne kadar hisse aldı? - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, BIST 100 endeksinin yüzde 5,18 değer kazandığı 2-5 Haziran haftasında da hız kesmeden devam etti. Piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla geçen arasında toplam 25 şirket geri alım işlemi gerçekleştirdi. 

İşte en çok geri alım yapan 10 şirket...

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Borsada geri alım rüzgarı! 25 şirket hisselerini topladı: Hangi şirket ne kadar hisse aldı? - Sayfa 2

10 - Lokman Hekim Sağlık (LKMNH)
4,47 milyon TL

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Borsada geri alım rüzgarı! 25 şirket hisselerini topladı: Hangi şirket ne kadar hisse aldı? - Sayfa 3

9 - Sarkuysan (SARKY)
5,03 milyon TL

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Borsada geri alım rüzgarı! 25 şirket hisselerini topladı: Hangi şirket ne kadar hisse aldı? - Sayfa 4

8 - Akfen GYO (AKFGY)
5,77 milyon TL

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