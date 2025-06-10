Borsada geri alım rüzgarı! 25 şirket hisselerini topladı: Hangi şirket ne kadar hisse aldı?
Geride kalan haftada Borsa İstanbul’da en yüksek tutarda hisse geri alımı yapan 10 şirket belli oldu.
Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, BIST 100 endeksinin yüzde 5,18 değer kazandığı 2-5 Haziran haftasında da hız kesmeden devam etti. Piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla geçen arasında toplam 25 şirket geri alım işlemi gerçekleştirdi.
İşte en çok geri alım yapan 10 şirket...
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