Borsada geri alım rüzgarı! En çok hisselerini toplayan 10 şirket belli oldu
Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da en yüksek tutarda hisse geri alımı gerçekleştiren 10 şirket belli oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler, piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 23-27 Haziran tarihleri arasında hisse geri alım işlemleri gerçekleştirdi. BIST 100 endeksinin yüzde 2,19 değer kazandığı hafta, 21 şirketin pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirdiği alımlar devam etti.
İşte en çok geri alım yapan 10 hisse...
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