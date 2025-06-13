Borsada günün yıldızı bu hisse oldu: 885 milyon TL'lik giriş! İşte en fazla alım-satım olan hisseler

Borsada haftanın son işlem günü olan 13 Haziran Cuma günü BİST100 endeksi yüzde 2,19 değer kaybederek 9311,88 puandan kapandı. BİST100 endeksinde +3 milyar 44 milyon 991 bin TL, BİST30 endeksinde ise +2 milyar 962 milyon 954 bin TL aktif fark oluştu. Tüm hisselerdeki toplam aktif işlem farkı +3 milyar 271 milyon 869 bin TL olarak gerçekleşti.

İşte cuma günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...