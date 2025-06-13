Borsada günün yıldızı bu hisse oldu: 885 milyon TL'lik giriş! İşte en fazla alım-satım olan hisseler
Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde yatırımcıların en çok alım satım yaptığı hisseler belli oldu.
Borsada haftanın son işlem günü olan 13 Haziran Cuma günü BİST100 endeksi yüzde 2,19 değer kaybederek 9311,88 puandan kapandı. BİST100 endeksinde +3 milyar 44 milyon 991 bin TL, BİST30 endeksinde ise +2 milyar 962 milyon 954 bin TL aktif fark oluştu. Tüm hisselerdeki toplam aktif işlem farkı +3 milyar 271 milyon 869 bin TL olarak gerçekleşti.
İşte cuma günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...
9 - Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN)
Aktif fark: - 71 milyon 891 bin TL