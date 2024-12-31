Borsada halka arz rüzgarı esti: 2024’te 34 şirket daha borsaya geldi! En çok hangi hisse kazandırdı?

Bu yıl halka arz sayısı geçen yıla göre azalsa da ortalama halka arz büyüklüğü 1 milyar 771 milyar TL oldu ve geçen yılın üzerinde gerçekleşti. 2024’ün halka arzları arasında yer alan OBA Makarnacılık, IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Koton Mağazacılık ve Lila Kâğıt; 3,5 milyar TL’yi aşan halka arz büyüklükleri ile öne çıktı.