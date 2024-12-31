Borsada halka arz rüzgarı esti: 2024’te 34 şirket daha borsaya geldi! En çok hangi hisse kazandırdı?
Piyasalarda 2024 yılı kapanırken, bu sene 34 şirket daha borsaya geldi. Söz konusu şirketler toplamda 60,23 milyar TL halka arz geliri elde etti. Geçen yıl 1,42 milyar TL olan ortalama halka arz büyüklüğü, bu yıl 1,77 milyar TL’ye yükseldi. 4,5 milyar TL ile Rönesans Gayrimenkul Yatırım, yılın en büyük halka arzı oldu. Odine Teknoloji, Efor Çay ve Altınay Savunma yüzde 163 ila yüzde 309 arası yükselişle, bu yıl en fazla prim yapan halka arz hisseleri oldu.
GEÇEN YIL 56 ŞİRKET GELMİŞTİ
MKK verilerine göre 2023 yılında Borsa İstanbul’a 56 yeni şirket gelmişti. Bu şirketler toplamda 80 milyar TL halka arz geliri elde etti. Ortalama halka arz büyüklüğü 1 milyar 428 milyon TL olmuştu.
Bu yıl halka arz sayısı geçen yıla göre azalsa da ortalama halka arz büyüklüğü 1 milyar 771 milyar TL oldu ve geçen yılın üzerinde gerçekleşti. 2024’ün halka arzları arasında yer alan OBA Makarnacılık, IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Koton Mağazacılık ve Lila Kâğıt; 3,5 milyar TL’yi aşan halka arz büyüklükleri ile öne çıktı.
2024’ÜN POPÜLER ARZLARI
Şirketlerin kurumsallaşması, prestijli yapıya kavuşması, markalaşması bakımından halka arzlar büyük katkı sağlıyor. Bu işlemi hayata geçiren şirketlerin, rekabet avantajı elde ettiği de görülüyor.
2024’te borsaya gelen şirketler arasında Koton Mağazacılık, Lila Kağıt, Horoz Lojistik, OBA Makarna, Bor Şeker, Artemis Halı, Altınkılıç Gıda, Gündoğdu Gıda gibi tüketicilerin yakından tanıdığı şirketler de yer aldı.
İŞTE 2024 YILINDA GERÇEKLEŞEN HALKA ARZLAR
2024 yılı halka arz takvimi kapsamında bu yıl borsaya gelen şirketler ve yaklaşık halka arz büyüklükleri şöyle sıralanıyor:
1-Pasifik Donanım ve Yazılım; 945 milyon TL
2-Bor Şeker; 1 milyar 858 milyon TL
3-Limak Doğu Anadolu Çimento; 2 milyar 526 milyon TL
4-Alves Kablo; 778 milyon TL
5-OBA Makarnacılık; 3 milyar 780 milyon TL