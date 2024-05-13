  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsada hangi gıda şirketi yıllık yüzde 292 kazandırdı?

Borsada hangi gıda şirketi yıllık yüzde 292 kazandırdı?

Zeynep Aktaş, zirveden inmeyen gıda şirketini ve borsada yatırımcıların radarına giren hisseleri EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldı. İşte o hisseler...

Borsada hangi gıda şirketi yıllık yüzde 292 kazandırdı? - Sayfa 1

Düşüştekiler

Beşiktaş Futbol Yat. (#BJKAS): 13 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %69,45 geriledi.

1 | 10
Borsada hangi gıda şirketi yıllık yüzde 292 kazandırdı? - Sayfa 2

Birikim Varlık Yönetim (#BRKVY): 10 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %65,11 geriledi.

2 | 10
Borsada hangi gıda şirketi yıllık yüzde 292 kazandırdı? - Sayfa 3

Pasifik Teknoloji (#PATEK): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %25,32 geriledi.

3 | 10
Borsada hangi gıda şirketi yıllık yüzde 292 kazandırdı? - Sayfa 4

Limak Doğu Anadolu (#LMKDC): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %16,12 geriledi.

4 | 10