Borsada hangi gıda şirketi yıllık yüzde 292 kazandırdı?
Zeynep Aktaş, zirveden inmeyen gıda şirketini ve borsada yatırımcıların radarına giren hisseleri EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldı. İşte o hisseler...
Düşüştekiler
Beşiktaş Futbol Yat. (#BJKAS): 13 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %69,45 geriledi.
1 | 10
Birikim Varlık Yönetim (#BRKVY): 10 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %65,11 geriledi.
2 | 10
Pasifik Teknoloji (#PATEK): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %25,32 geriledi.
3 | 10
Limak Doğu Anadolu (#LMKDC): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %16,12 geriledi.
4 | 10