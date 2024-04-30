  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsada hangi hisse 5 günde yüzde 391 kazandırdı? Hangi hisseler yatırımcı radarında?

Borsada hangi hisse 5 günde yüzde 391 kazandırdı? Hangi hisseler yatırımcı radarında?

Zeynep Aktaş, EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldığı yazıda 5 günde yüzde 391 kazandıran hisseyi açıkladı. Aktaş yazısında ayrıca borsa yatırımcılarının radarına giren hisseleri de aktardı. İşte o şirketler...

Borsada hangi hisse 5 günde yüzde 391 kazandırdı? Hangi hisseler yatırımcı radarında? - Sayfa 1

YÜKSELİŞTEKİLER

Ulaşlar Turizm (#ULAS): 1 aylık zirvesinde. Hacim 4 gündür artıyor. 1 haftada %30 çıktı. 

1 | 10
Borsada hangi hisse 5 günde yüzde 391 kazandırdı? Hangi hisseler yatırımcı radarında? - Sayfa 2

Lüks Kadife (#LUKSK): Son 1 haftalık zirvesinde. Son 1 ayda %27 prim yaptı.

2 | 10
Borsada hangi hisse 5 günde yüzde 391 kazandırdı? Hangi hisseler yatırımcı radarında? - Sayfa 3

Aksa (#AKSA): Son 3 gündür sürekli yükselişte. 1 aylık zirvesinde. Ortalamaların üzerinde.

3 | 10
Borsada hangi hisse 5 günde yüzde 391 kazandırdı? Hangi hisseler yatırımcı radarında? - Sayfa 4

Metemtur Yatırım (#METUR): 11 gündür yükselişte. Hacim artıyor. 1 ayda %93 yükseldi.

4 | 10