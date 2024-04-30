Borsada hangi hisse 5 günde yüzde 391 kazandırdı? Hangi hisseler yatırımcı radarında?
Zeynep Aktaş, EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldığı yazıda 5 günde yüzde 391 kazandıran hisseyi açıkladı. Aktaş yazısında ayrıca borsa yatırımcılarının radarına giren hisseleri de aktardı. İşte o şirketler...
YÜKSELİŞTEKİLER
Ulaşlar Turizm (#ULAS): 1 aylık zirvesinde. Hacim 4 gündür artıyor. 1 haftada %30 çıktı.
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Lüks Kadife (#LUKSK): Son 1 haftalık zirvesinde. Son 1 ayda %27 prim yaptı.
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Aksa (#AKSA): Son 3 gündür sürekli yükselişte. 1 aylık zirvesinde. Ortalamaların üzerinde.
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Metemtur Yatırım (#METUR): 11 gündür yükselişte. Hacim artıyor. 1 ayda %93 yükseldi.
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